Wildberries назвала дату первых компенсаций продавцам после пожара

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Точная сумма компенсации еще не определена, рассказали в пресс-службе компании. Им нужно сперва осмотреть склад. Сделать это можно будет только тогда, когда разрешат представители МЧС.
В компании сообщили, что для оценки сумм ущерба им нужно время. Здесь добавили, что компенсация будет разделена на несколько частей.
Кроме того, товары, которые находились на горящем складе, не смогут попасть к покупателям. За две недели в Северной столице планируют открыть новые сортировочные центры.
Напомним, что пожар площадью 50 кв. м. начался на складе утром 13 января. У предпринимательницы из Нижнего Тагила там находилось товаров на 350 тысяч рублей.