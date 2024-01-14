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Wildberries выплатит первые компенсации продавцам 15 января

Wildberries назвала дату первых компенсаций продавцам после пожара

14 января 2024, 08:59
Фото: 1MI

Wildberries выплатит первые компенсации продавцам 15 января

Компания Wildberries намерена уже 15 января выплатить первые компенсации продавцам после пожара на складе, произошедшем 13 января на складе в Санкт-Петербурге.

Точная сумма компенсации еще не определена, рассказали в пресс-службе компании. Им нужно сперва осмотреть склад. Сделать это можно будет только тогда, когда разрешат представители МЧС.

В компании сообщили, что для оценки сумм ущерба им нужно время. Здесь добавили, что компенсация будет разделена на несколько частей.

Кроме того, товары, которые находились на горящем складе, не смогут попасть к покупателям. За две недели в Северной столице планируют открыть новые сортировочные центры.

Напомним, что пожар площадью 50 кв. м. начался на складе утром 13 января. У предпринимательницы из Нижнего Тагила там находилось товаров на 350 тысяч рублей.

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#Пожар#Товары#Продавцы#Склад#Екатеринбург#Компенсации#МЧС#Дарья Сорокина
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