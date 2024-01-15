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Posted Сегодня, 10:49

Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

Больше половины свердловчан уволились с работы по собственному желанию

75% свердловчан сами решили уйти с работы

15 января 2024, 10:49
Фото: Midjourney

Больше половины свердловчан уволились с работы по собственному желанию

Большинство жителей Свердловской области бросают работу по своему желанию, а не по велению работодателей.

В регионе примерно 75% опрошенных жителей увольняются с работы сами. Основными причинами ухода с работы являются неудовлетворенность от суммы заработной платы, политики руководства, атмосферы в коллективе.

Подобная тенденция наблюдается по всей стране. Как сообщает портал hh.ru, по России более 60% людей уходят с работы сами. Только 1% опрашиваемых отметили, что ушли с работы из-за невыполнения плана. Вместе с тем многие уходили с работы в связи с реорганизацией компании.

Также отмечено, что люди до 24 лет, чаще всего, увольняются сами. Чем старше становятся сотрудники, тем чаще они стараются не менять работу, а если и уходят с нее, то в связи с сокращением штата. Более того, сотрудники в сферах красоты, медицины и юриспруденции меняют работу больше, чем представители других областей.

Ранее сообщалось, что сотрудников скорой помощи в Екатеринбурге лишили 13 зарплаты.

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#Свердловская область#Работа#Зарплата#Увольнение#Сотрудники#Екатеринбург#Камилла Булгакова
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