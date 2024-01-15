75% свердловчан сами решили уйти с работы

Также отмечено, что люди до 24 лет, чаще всего, увольняются сами. Чем старше становятся сотрудники, тем чаще они стараются не менять работу, а если и уходят с нее, то в связи с сокращением штата. Более того, сотрудники в сферах красоты, медицины и юриспруденции меняют работу больше, чем представители других областей.