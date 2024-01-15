75% свердловчан сами решили уйти с работы

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
В регионе примерно 75% опрошенных жителей увольняются с работы сами. Основными причинами ухода с работы являются неудовлетворенность от суммы заработной платы, политики руководства, атмосферы в коллективе.
Подобная тенденция наблюдается по всей стране. Как сообщает портал hh.ru, по России более 60% людей уходят с работы сами. Только 1% опрашиваемых отметили, что ушли с работы из-за невыполнения плана. Вместе с тем многие уходили с работы в связи с реорганизацией компании.
Также отмечено, что люди до 24 лет, чаще всего, увольняются сами. Чем старше становятся сотрудники, тем чаще они стараются не менять работу, а если и уходят с нее, то в связи с сокращением штата. Более того, сотрудники в сферах красоты, медицины и юриспруденции меняют работу больше, чем представители других областей.
Ранее сообщалось, что сотрудников скорой помощи в Екатеринбурге лишили 13 зарплаты.