Блогер Уланова из Екатеринбурга продолжает работать после обвинений в мошенничестве

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Товарами она торгует через соцсети. Ранее в ее отношении возбуждалось уголовное дело. Ее обвиняли в крупном мошенничестве.
Следствие сообщало, что Екатерина и ее муж продавала разные гаджеты в собственном онлайн-магазине. Товары не приходили покупателям, а деньги, оплаченные за гаджеты, не возвращались им обратно.
В результате блогеру запретили выходить в определенные периоды времени за пределы квартиры и общаться с пострадавшими покупателями. Дело на личный контроль взял глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Ранее были найдены новые жертвы мошенничества Екатерины. Это 191 человек.