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Published Сегодня, 09:01

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Блогер Уланова из Екатеринбурга продолжила свою деятельность

Блогер Уланова из Екатеринбурга продолжает работать после обвинений в мошенничестве

15 января 2024, 09:01
Фото: Midjourney

Блогер Уланова из Екатеринбурга продолжила свою деятельность

Блогер Екатерина Уланова из Екатеринбурга, которую обвиняли в мошенничестве при продаже техники из интернет-магазина, продолжила продавать косметику.

Товарами она торгует через соцсети. Ранее в ее отношении возбуждалось уголовное дело. Ее обвиняли в крупном мошенничестве.

Следствие сообщало, что Екатерина и ее муж продавала разные гаджеты в собственном онлайн-магазине. Товары не приходили покупателям, а деньги, оплаченные за гаджеты, не возвращались им обратно.

В результате блогеру запретили выходить в определенные периоды времени за пределы квартиры и общаться с пострадавшими покупателями. Дело на личный контроль взял глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Ранее были найдены новые жертвы мошенничества Екатерины. Это 191 человек.

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#Уголовное дело#Криминал#Мошенничество#Соцсети#Техника#Блогер#Продажа#Косметика#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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