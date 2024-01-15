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Свердловчанка отсудила у городской больницы 500 тысяч рублей

Больница в Первоуральске заплатит женщине 500 тысяч рублей за смерть отца

15 января 2024, 07:01
Фото: Midjourney

Свердловчанка отсудила у городской больницы 500 тысяч рублей

Жительница Первоуральска подала иск на Городскую больницу и пыталась отсудить у нее 5 млн рублей моральной компенсации. Свердловчанка считает, что врачи этой больницы виноваты в смерти ее отца. В итоге суд частично удовлетворил требования истца.

Екатерина обратилась в суд с заявлением, в котором также требовала возмещения судебных расходов, включая оплату услуг представителя и специалистов, проводивших независимую экспертизу.

Представители ответчика возразили против удовлетворения заявления, утверждая о слишком больших заявленных расходах и отсутствии оснований для компенсации расходов на заключения специалистов. Однако Железнодорожный суд частично удовлетворил требования Екатерины и постановил взыскать с ГАУЗ СО «ГБ г. Первоуральск» в пользу женщины 500 тысяч рублей.

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Суд также удовлетворил требования о возмещении судебных расходов и оплату независимых экспертов в сумме 130 тысяч рублей. Ответчик в лице горбольницы не согласился с таким решением и попытался его оспорить, но в итоге суд оставил свое решение без изменений.

Истец не обладает познаниями в области медицины, поэтому не мог до проведения судебно-медицинской экспертизы самостоятельно оценить данное ему заключение. Ввиду этих обстоятельствах суд не видит оснований для отмены ранее принятого решения, — пояснила судья Свердловского областного суда.
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