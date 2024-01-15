Больница в Первоуральске заплатит женщине 500 тысяч рублей за смерть отца

Суд также удовлетворил требования о возмещении судебных расходов и оплату независимых экспертов в сумме 130 тысяч рублей. Ответчик в лице горбольницы не согласился с таким решением и попытался его оспорить, но в итоге суд оставил свое решение без изменений.