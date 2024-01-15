Больница в Первоуральске заплатит женщине 500 тысяч рублей за смерть отца

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Updated Сегодня, 07:03
Екатерина обратилась в суд с заявлением, в котором также требовала возмещения судебных расходов, включая оплату услуг представителя и специалистов, проводивших независимую экспертизу.
Представители ответчика возразили против удовлетворения заявления, утверждая о слишком больших заявленных расходах и отсутствии оснований для компенсации расходов на заключения специалистов. Однако Железнодорожный суд частично удовлетворил требования Екатерины и постановил взыскать с ГАУЗ СО «ГБ г. Первоуральск» в пользу женщины 500 тысяч рублей.
Суд также удовлетворил требования о возмещении судебных расходов и оплату независимых экспертов в сумме 130 тысяч рублей. Ответчик в лице горбольницы не согласился с таким решением и попытался его оспорить, но в итоге суд оставил свое решение без изменений.
Истец не обладает познаниями в области медицины, поэтому не мог до проведения судебно-медицинской экспертизы самостоятельно оценить данное ему заключение. Ввиду этих обстоятельствах суд не видит оснований для отмены ранее принятого решения, — пояснила судья Свердловского областного суда.