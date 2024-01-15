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Published Сегодня, 16:14

Modified Сегодня, 16:16

Updated Сегодня, 16:16

В Свердловской области снова подорожали овощи

Борщевой набор начал дорожать после нового года в Свердловской области

15 января 2024, 16:14
Фото: Midjourney

В Свердловской области снова подорожали овощи

На 8% подорожали картофель и морковь после нового года в Свердловской области.

Цены на овощи в регионе поднялись после нового года. Так, стоимость картофеля за килограмм, по данным на 9 января, в среднем составляла 25,99 рубля (+8,23%), моркови — 39,28 рубля (+8,86%). Стоимость капусты за новогодние каникулы выросла до 30,35 рубля (+7,38%), а столовой свежей свеклы — до 33,2 рубля (+0,05%).

Больше всего в начале года подорожали огурцы и помидоры, до 210,15 рубля (+10,63%) и 245,8 рубля (11,92%) соответственно.

Кроме овощей специалисты Свердловскстата зафиксировали увеличение цен и на другие продукты. Литр молока обходился покупателям в 69,23 рубля (+0,69%), килограмм гречневой крупы-ядрицы — в 101,27 рубля (+0,7%), десяток яиц — в 123,5 рубля (+2,14%). Также подорожали рыба, хлеб, макароны, консервы для детского питания, яблоки, бананы, водка и некоторые другие позиции.

Среди подешевевших продуктов значатся курица, колбаса, сливочное и подсолнечное масло, сахар, соль мука и печенье.

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