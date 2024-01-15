Борщевой набор начал дорожать после нового года в Свердловской области

Цены на овощи в регионе поднялись после нового года. Так, стоимость картофеля за килограмм, по данным на 9 января, в среднем составляла 25,99 рубля (+8,23%), моркови — 39,28 рубля (+8,86%). Стоимость капусты за новогодние каникулы выросла до 30,35 рубля (+7,38%), а столовой свежей свеклы — до 33,2 рубля (+0,05%).