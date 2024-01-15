Борщевой набор начал дорожать после нового года в Свердловской области

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
Цены на овощи в регионе поднялись после нового года. Так, стоимость картофеля за килограмм, по данным на 9 января, в среднем составляла 25,99 рубля (+8,23%), моркови — 39,28 рубля (+8,86%). Стоимость капусты за новогодние каникулы выросла до 30,35 рубля (+7,38%), а столовой свежей свеклы — до 33,2 рубля (+0,05%).
Больше всего в начале года подорожали огурцы и помидоры, до 210,15 рубля (+10,63%) и 245,8 рубля (11,92%) соответственно.
Кроме овощей специалисты Свердловскстата зафиксировали увеличение цен и на другие продукты. Литр молока обходился покупателям в 69,23 рубля (+0,69%), килограмм гречневой крупы-ядрицы — в 101,27 рубля (+0,7%), десяток яиц — в 123,5 рубля (+2,14%). Также подорожали рыба, хлеб, макароны, консервы для детского питания, яблоки, бананы, водка и некоторые другие позиции.
Среди подешевевших продуктов значатся курица, колбаса, сливочное и подсолнечное масло, сахар, соль мука и печенье.