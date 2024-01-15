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Posted Сегодня, 07:12

Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

В Нижнем Тагиле стали известны подробности задержания пьяного инструктора

«Была уверена, что ее не тронут»: известны подробности задержания пьяного инструктора

15 января 2024, 07:12
Фото: ГИБДД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле стали известны подробности задержания пьяного инструктора

В Нижнем Тагиле стали известны подробности задержания инструктора по вождению, которая ехала пьяной за рулем.

Ее знакомые рассказали, что девушка была уверена, что сотрудники ГИБДД ее не остановят. Известно, что после этих событий инструктор Валерия потеряла работу. Кроме того, ей грозит штраф и лишение прав.

Известно, что девушка работала инструктором по вождению в одной из местных автошкол. Поймали девушку пьяной за рулем в ночь с 13 на 14 января.

По данным источника, знакомого с ситуацией, Валерия ехала с ВМЗ и планировала ехать на ГГМ. Она ехала от своего парня, сообщил подписчик в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

Аноним добавил, что пара отмечала какое-то событие, внезапно поссорилась. После этого девушка ночью уехала на учебной машине, будучи пьяной. При этом она была уверена, что ее не остановят, так как она ехала на учебной машине.

Напомним, что машина находится на штрафстоянке. Нарушительнице ПДД 26 лет. Медосвидетельствование подтвердило, что она была пьяна.

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#Происшествия#Авто#ГИБДД#Штраф#Лишение прав#Нарушение ПДД#Пьяная#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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