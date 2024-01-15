«Была уверена, что ее не тронут»: известны подробности задержания пьяного инструктора

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Ее знакомые рассказали, что девушка была уверена, что сотрудники ГИБДД ее не остановят. Известно, что после этих событий инструктор Валерия потеряла работу. Кроме того, ей грозит штраф и лишение прав.
Известно, что девушка работала инструктором по вождению в одной из местных автошкол. Поймали девушку пьяной за рулем в ночь с 13 на 14 января.
По данным источника, знакомого с ситуацией, Валерия ехала с ВМЗ и планировала ехать на ГГМ. Она ехала от своего парня, сообщил подписчик в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
Аноним добавил, что пара отмечала какое-то событие, внезапно поссорилась. После этого девушка ночью уехала на учебной машине, будучи пьяной. При этом она была уверена, что ее не остановят, так как она ехала на учебной машине.
Напомним, что машина находится на штрафстоянке. Нарушительнице ПДД 26 лет. Медосвидетельствование подтвердило, что она была пьяна.