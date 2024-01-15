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Published Сегодня, 09:33

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Updated Сегодня, 09:52

Дело о хищении 300 млн у РЖД в Свердловской области вернули для доследования

Дело о краже более 300 млн у РЖД в Свердловской области вернули следствию

15 января 2024, 09:33
Фото: 1MI

Дело о хищении 300 млн у РЖД в Свердловской области вернули для доследования

В Свердловской области прокуратура вернула полиции уголовное дело экс-директора ФПК Михаила Акулова и директора «Мехпрачечная СвЖД» Андрея Воронина для доследования.

Московская транспортная прокуратура отказалась утверждать заключение в отношении Акулова и Воронина. Есть вероятность, что МВД предпримет попытку опротестовать решение, пишет «Коммерсант».

Некоторое время назад полицейские обращались в московский Мещанский суд, чтобы обвиняемых и их юристов ограничили в сроках ознакомлениями с материалами дела, так как у правоохранителей возникло подозрение, что они специально удлиняют процедуру. Защита судебное решение обжаловала.

При этом точная мотивация отказа прокуратуры сейчас неизвестна.

Напомним, в июле 2023 года Акулову продлили домашний арест, под которым он находился с момента задержания. Он обвиняется в мошенничестве, которым он вместе со своими сообщниками занимался с 2008 по 2016 год.

Бывший ревизор СвЖД попался на взяточничестве в крупном размере
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