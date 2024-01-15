Дело о краже более 300 млн у РЖД в Свердловской области вернули следствию

Некоторое время назад полицейские обращались в московский Мещанский суд, чтобы обвиняемых и их юристов ограничили в сроках ознакомлениями с материалами дела, так как у правоохранителей возникло подозрение, что они специально удлиняют процедуру. Защита судебное решение обжаловала.