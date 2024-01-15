Дело о краже более 300 млн у РЖД в Свердловской области вернули следствию

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Московская транспортная прокуратура отказалась утверждать заключение в отношении Акулова и Воронина. Есть вероятность, что МВД предпримет попытку опротестовать решение, пишет «Коммерсант».
Некоторое время назад полицейские обращались в московский Мещанский суд, чтобы обвиняемых и их юристов ограничили в сроках ознакомлениями с материалами дела, так как у правоохранителей возникло подозрение, что они специально удлиняют процедуру. Защита судебное решение обжаловала.
При этом точная мотивация отказа прокуратуры сейчас неизвестна.
Напомним, в июле 2023 года Акулову продлили домашний арест, под которым он находился с момента задержания. Он обвиняется в мошенничестве, которым он вместе со своими сообщниками занимался с 2008 по 2016 год.