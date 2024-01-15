Для муниципальных служащих появился первый цифровой портал

Posted Сегодня, 19:55
Published Сегодня, 19:55
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В настоящее время данный портал является первым этапом по созданию единой цифровой платформы для сотрудников местных администраций. В основу его концепции легли пожелания сотрудников муниципалитетов, которые были озвучены в рамках работы Совета при Президенте по развитию местного самоуправления. Ключевые разделы платформы были созданы на основе аналитического исследования создателя проекта, головной организации центров управления регионами — АНО «Диалог Регионы», пишет tass.ru.
Генеральный директор «Диалога» Владимир Табак отметил, что цифровые инструменты позволяют эффективно работать муниципальным служащим.
От также отметил, что нагрузка на муниципальных служащих постоянно растет. Количество обращений, которые россияне направляют в органы власти, превышает 500 тыс., из них 70% находятся в зоне ответственности муниципалитетов.
«Это сформировало запрос на появление единого портала с сервисами, которые помогают оптимизировать рабочие процессы», — добавил Табак.
Портал «Муниципалитеты.РФ» является надстройкой к ранее представленным сервисам от ряда ведущих организаций в системе муниципального управления: Администрации Президента России, ВАРМСУ и ВШГУ РАНХиГС. На текущий момент ресурс содержит восемь цифровых инструментов. Один из них — сервис «Правовой вектор» — интегрирован с «Консультант Плюс». С его помощью специалист получает бесплатный доступ к большинству юридических материалов, необходимых в работе. Здесь также можно получить ответы на интересующие темы через чат-бот или воспользоваться консультацией юриста.
Сервис «Муниципальный навигатор» содержит регулярно обновляемую базу мер господдержки и конкурсов с автоподбором по гибкому фильтру. На текущий момент он содержит сведения о 42 мерах поддержки. В готовых решениях есть пошаговые инструкции. Следующая популярная опция портала — создание комьюнити для общения и обмена опыта муниципальных служащих. Ее работу обеспечивает сервис «Муниципальные практики».
Среди других важных инструментов можно назвать «Муниципальный диалог» и «Муниципальная академия».