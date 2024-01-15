Для муниципальных служащих появился первый цифровой портал

Портал «Муниципалитеты.РФ» является надстройкой к ранее представленным сервисам от ряда ведущих организаций в системе муниципального управления: Администрации Президента России, ВАРМСУ и ВШГУ РАНХиГС. На текущий момент ресурс содержит восемь цифровых инструментов. Один из них — сервис «Правовой вектор» — интегрирован с «Консультант Плюс». С его помощью специалист получает бесплатный доступ к большинству юридических материалов, необходимых в работе. Здесь также можно получить ответы на интересующие темы через чат-бот или воспользоваться консультацией юриста.