Два молодых человека на входе в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге устроили дебош

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Приятели после ночного клуба решили зайти в магазин, который находится в торговом центре. Однако охранники, стоявший у входа, не разрешили им пройти внутрь, так как, по их словам, посетители были нетрезвыми, пишет Е1.
По словам одного из молодых людей, их пытались схватить и несколько раз ударили. Потом охранники повалили его на пол и стали бить. При этом у парня порвали куртку, забрали телефон и хотели удалить видеозапись, которую он сделал.
Друзья вызвали полицию на охранников, однако увезли не сотрудников центра, а двух несостоявшихся посетителей магазина.
Напомним, 25 декабря 2023 года в Екатеринбурге мужчина в торговом центре «Гринвич» поругался с другими посетителями и с охраной.