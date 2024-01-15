tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:39

Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

Охранники ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге не пустили внутрь двух молодых людей

Два молодых человека на входе в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге устроили дебош

15 января 2024, 10:39
Фото: 1MI

Охранники ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге не пустили внутрь двух молодых людей

Двое молодых людей в Екатеринбурге устроили потасовку из-за того, что их не пускали в ТЦ «Гринвич».

Приятели после ночного клуба решили зайти в магазин, который находится в торговом центре. Однако охранники, стоявший у входа, не разрешили им пройти внутрь, так как, по их словам, посетители были нетрезвыми, пишет Е1.

По словам одного из молодых людей, их пытались схватить и несколько раз ударили. Потом охранники повалили его на пол и стали бить. При этом у парня порвали куртку, забрали телефон и хотели удалить видеозапись, которую он сделал.

Друзья вызвали полицию на охранников, однако увезли не сотрудников центра, а двух несостоявшихся посетителей магазина.

Напомним, 25 декабря 2023 года в Екатеринбурге мужчина в торговом центре «Гринвич» поругался с другими посетителями и с охраной.

В баре Екатеринбурга мужчина устроил драку со стрельбой и обнажился в конце
Узнать подробнее
Читайте также:
Пьяная женщина из Екатеринбурга устроила дебош в самолетеКомпания пьяных подростков открыла стрельбу в ТЦ «Гринвич» в ЕкатеринбургеВ СК возбудили дело после нападения юношей на посетителей и охрану ТЦ в Екатеринбурге
#Полиция#Скандал#Магазин#Торговый центр#ЧП#Потасовка#Дебош#Молодые люди#Посетители#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент#Охранники#ТЦ Гринвич
Подпишитесь
У предпринимательницы из Тагила на складе Wildberries сгорел товар на 350 тысяч
13 января, 14:14
TagilCity.ru продолжит делать замеры воздуха газоанализатором в Нижнем Тагиле
13 января, 10:04
Инструктор автошколы поймана пьяной за рулем в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:37
Мать в Нижнем Тагиле заставила своего ребенка совершить нарушение ПДД
Сегодня, 04:09
Резкое потепление до -4 градусов ожидается в Нижнем Тагиле
13 января, 17:12
Мошенники пугали проверками «от ФСБ» работников компаний в Нижнем Тагиле
Сегодня, 02:45