Екатеринбург стал самым посещаемым городом за новогодние праздники

Больше 250 тысяч человек посетили музеи и театры региона. Хотя морозы могли помешать осматривать местные достопримечательности, туристы посетили и природные парки, и катки, сообщает пресс-служба правительства региона. Наконец, более 80 тысяч человек посетили горнолыжные центры. Также интерес туристов наблюдается в отношении царской семьи Романовых.