Екатеринбург стал самым посещаемым городом за новогодние праздники

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
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Updated Сегодня, 16:00
Больше 250 тысяч человек посетили музеи и театры региона. Хотя морозы могли помешать осматривать местные достопримечательности, туристы посетили и природные парки, и катки, сообщает пресс-служба правительства региона. Наконец, более 80 тысяч человек посетили горнолыжные центры. Также интерес туристов наблюдается в отношении царской семьи Романовых.
Вместе с тем самым посещаемым среди городов региона стал Екатеринбург, в котором туристы провели свои выходные дни.
Ранее сообщалось, что Свердловская область получит 590 млн на развитие инфраструктуры для туристов.