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Более 300 тысяч туристов посетили Свердловскую область за новогодние каникулы

Екатеринбург стал самым посещаемым городом за новогодние праздники

15 января 2024, 15:58
Фото: Правительство Свердловской области

Более 300 тысяч туристов посетили Свердловскую область за новогодние каникулы

Более 300 тысяч туристов посетили регион за новогодние праздники. В основном туристы приезжали в Екатеринбург.

Больше 250 тысяч человек посетили музеи и театры региона. Хотя морозы могли помешать осматривать местные достопримечательности, туристы посетили и природные парки, и катки, сообщает пресс-служба правительства региона. Наконец, более 80 тысяч человек посетили горнолыжные центры. Также интерес туристов наблюдается в отношении царской семьи Романовых.

Вместе с тем самым посещаемым среди городов региона стал Екатеринбург, в котором туристы провели свои выходные дни.

Ранее сообщалось, что Свердловская область получит 590 млн на развитие инфраструктуры для туристов.

Внимание туристов к Свердловской области выросло в 2023 году
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#Свердловская область#Туризм#Парк#Театр#Турист#Заповедник#Музеи#Екатеринбург#Внутренний туризм#Маршруты#Автобусные маршруты#Новые маршруты#Камилла Булгакова
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