Екатеринбуржцы выберут парк для благоустройства по федеральной программе

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Жители города могут проголосовать, что выбрать, какой именно парк будет изменен с помощью федерального бюджета. Екатеринбуржцы могут предложить на рассмотрение как уже существующие территории, так и новые места. Все свои идеи можно представить на портале «Госуслуги» до конца января.
В каждом из восьми районов города будет выбран парк. В апреле будет определено, какие именно проекты осуществятся за счет федеральных средств. В целом все зависит от активности горожан.
Ранее сообщалось, что 15 объектов благоустройства выдвинуты на общественное голосование в Нижнем Тагиле.