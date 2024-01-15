tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

В Екатеринбурге выбирают парк, который построят за счет федерального бюджета

Екатеринбуржцы выберут парк для благоустройства по федеральной программе

15 января 2024, 11:52
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге выбирают парк, который построят за счет федерального бюджета

В Екатеринбурге начали голосовать за территорию, которую можно будет реконструировать за счет федерального бюджета.

Жители города могут проголосовать, что выбрать, какой именно парк будет изменен с помощью федерального бюджета. Екатеринбуржцы могут предложить на рассмотрение как уже существующие территории, так и новые места. Все свои идеи можно представить на портале «Госуслуги» до конца января.

В каждом из восьми районов города будет выбран парк. В апреле будет определено, какие именно проекты осуществятся за счет федеральных средств. В целом все зависит от активности горожан.

Ранее сообщалось, что 15 объектов благоустройства выдвинуты на общественное голосование в Нижнем Тагиле.

Все равно построят: власти Екатеринбурга согласовали работы в парке после скандала
Узнать подробнее
Читайте также:
Десятки грузовых машин паркуются возле многоэтажных домов ЕкатеринбургаУ природных парков Свердловской области будут новые дроны, фотоловушки и транспортНа входе в Основинский парк в Екатеринбурге появился арт-объект
#Свердловская область#Проект#Парк#Голосование#Территория#Облагораживание#Екатеринбург#Камилла Булгакова
Подпишитесь
У предпринимательницы из Тагила на складе Wildberries сгорел товар на 350 тысяч
13 января, 14:14
На службе нельзя, дома можно. В МЧС Свердловской области подтвердили запрет на Apple
Сегодня, 10:05
«У него никого нет»: волонтер из Тагила хочет поставить памятник погибшему на СВО
Сегодня, 09:33
Цена на яйца снова взлетела в начале нового года в Свердловской области
Сегодня, 12:15
75% свердловчан сами решили уйти с работы
Сегодня, 10:49
Мошенники пугали проверками «от ФСБ» работников компаний в Нижнем Тагиле
Сегодня, 02:45