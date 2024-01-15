Екатеринбуржцы выберут парк для благоустройства по федеральной программе

Жители города могут проголосовать, что выбрать, какой именно парк будет изменен с помощью федерального бюджета. Екатеринбуржцы могут предложить на рассмотрение как уже существующие территории, так и новые места. Все свои идеи можно представить на портале «Госуслуги» до конца января.