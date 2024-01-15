Эксперт рассказал, для чего на самом деле предназначен искусственный интеллект

Эксперт отметил, что в будущем ИИ должен делать более точные и быстрые прогнозы, автоматизировать рутинные задачи и делать пользователя счастливее, удовлетворяя его потребности. Однако Ермаков подчеркнул, что счастье — это сложный вопрос и оно не сводится только к удовлетворению потребностей человека. Например, рекомендательные системы могут быть полезными, но если они становятся слишком идеальными и заменяют индивидуальные предпочтения, пользователь может стать несчастным.