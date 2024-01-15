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Published Сегодня, 19:26

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Updated Сегодня, 19:29

Эксперт рассказал, для чего на самом деле предназначен искусственный интеллект

15 января 2024, 19:26
Алексей Ермаков, эксперт в области информационных технологий из аналитического центра университета «Синергия», поделился своим мнением о том, для чего человечеству нужен искусственный интеллект (ИИ).

Он сказал, что ИИ предназначен для автоматизации рутинных задач, прогнозирования и помощи в принятии решений. С течением времени, ИИ будет становиться все более точным и способным предлагать качественные решения, основанные на прогнозах, пишет RuNews24.ru.

Ермаков привел пример использования ИИ в автомобильном навигаторе. Он объяснил, что навигатор может предложить несколько маршрутов, исходя из текущей ситуации, однако он может не учитывать личные предпочтения водителя или изменения на дороге. Тем не менее, навигаторы постепенно совершенствуются и учитывают эти факторы, чтобы удовлетворить потребности пользователя.

Эксперт отметил, что в будущем ИИ должен делать более точные и быстрые прогнозы, автоматизировать рутинные задачи и делать пользователя счастливее, удовлетворяя его потребности. Однако Ермаков подчеркнул, что счастье — это сложный вопрос и оно не сводится только к удовлетворению потребностей человека. Например, рекомендательные системы могут быть полезными, но если они становятся слишком идеальными и заменяют индивидуальные предпочтения, пользователь может стать несчастным.

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