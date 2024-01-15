Фура лишила отопления жителей домов в Качканаре

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Автомобилист ехал под трубой с поднятым кузовом, рассказали в региональном ГИБДД.
По словам водителя, изначально кузов был опущен. А почему он оказался в поднятом положении во время движения, он не знает.
Также без отопления 13 января остались жители Заречного. Это произошло из-за коммунальной аварии. Жителей эвакуировали.
Также ранее призошло еще одно ЧП с фурой. В Екатеринбурге КамАЗ снес забор и поехал по дороге в тот момент, когда хозяин вышел из транспортного средства. Водитель пытался запрыгнуть в кабину авто, но не успел.