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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

В Качканаре дома остались без отопления из-за фуры

Фура лишила отопления жителей домов в Качканаре

15 января 2024, 13:23
Фото: 1MI

В Качканаре дома остались без отопления из-за фуры

В Качканаре некоторые дома остались без отопления. Дело в том, что водитель фуры пробил трубопрод.

Автомобилист ехал под трубой с поднятым кузовом, рассказали в региональном ГИБДД.

По словам водителя, изначально кузов был опущен. А почему он оказался в поднятом положении во время движения, он не знает.

Также без отопления 13 января остались жители Заречного. Это произошло из-за коммунальной аварии. Жителей эвакуировали.

Также ранее призошло еще одно ЧП с фурой. В Екатеринбурге КамАЗ снес забор и поехал по дороге в тот момент, когда хозяин вышел из транспортного средства. Водитель пытался запрыгнуть в кабину авто, но не успел.

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#Происшествия#ГИБДД#Автомобиль#Отопление#Фура#Качканар#Трубопровод#Батареи#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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