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Published Сегодня, 06:09

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Глава управления госдачами Абхазии опровергает слухи о продаже дачи Иосифа Сталина

15 января 2024, 06:09
Беслан Квициния, руководитель управления государственных дач Абхазии, заявил, что сообщения о продаже дачи Сталина являются неправдой.

Он отметил, что эта информация появилась в социальных сетях, но не соответствует действительности. По словам Квицинии, дача Сталина является национальным достоянием и не может быть передана в частные руки. Эти заявления были сделаны в ответ на акцию протеста, проведенную оппозицией в Абхазии из-за передачи госдачи в Пицунде России, пишет ИА RuNews24.ru.

К слову, в соседнем Сочи большую работу за четыре года провел Алексей Копайгородский. Это позволило ему попасть в топ российских мэров.

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