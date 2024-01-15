Глава управления госдачами Абхазии опровергает слухи о продаже дачи Иосифа Сталина

Он отметил, что эта информация появилась в социальных сетях, но не соответствует действительности. По словам Квицинии, дача Сталина является национальным достоянием и не может быть передана в частные руки. Эти заявления были сделаны в ответ на акцию протеста, проведенную оппозицией в Абхазии из-за передачи госдачи в Пицунде России, пишет ИА RuNews24.ru.