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Posted Сегодня, 12:37

Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

Главного свердловского десантника признали негодным для СВО

Главный свердловский десантник получил награду от Путина

15 января 2024, 12:37
Фото: Midjourney

Главного свердловского десантника признали негодным для СВО

Обвиняемый в даче взятки свердловчанин после участия в СВО признан негодным для дальнейшей военной службы.

Глава Союза десантников Свердловской области Евгений Тетерин получил медаль «За храбрость» II степени, которая была учреждена весной прошлого года.

Как сообщает URA.RU, Тетерин подтвердил получение награды. Оказалось, что мужчина стал обладателем медали за свои заслуги на СВО, где Тетерин получил серьезную травму.

По словам его правозащитника, теперь десантник признан негодным к военной службе, в связи с этим он, скорее всего, не вернется в зону СВО. На данный момент он в госпитале на реабилитации.

Напомним, что 3 года назад Тетерина обвиняли в даче взятки служащему налоговой. Впоследствии мужчина был задержан и пробыл в СИЗО, а затем и под домашним арестом. В 2022 году Тетерин стал участником спецоперации.

Ранее сообщалось, что волонтер из Тагила хочет поставить памятник погибшему на СВО.

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