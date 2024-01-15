Главный свердловский десантник получил награду от Путина

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Глава Союза десантников Свердловской области Евгений Тетерин получил медаль «За храбрость» II степени, которая была учреждена весной прошлого года.
Как сообщает URA.RU, Тетерин подтвердил получение награды. Оказалось, что мужчина стал обладателем медали за свои заслуги на СВО, где Тетерин получил серьезную травму.
По словам его правозащитника, теперь десантник признан негодным к военной службе, в связи с этим он, скорее всего, не вернется в зону СВО. На данный момент он в госпитале на реабилитации.
Напомним, что 3 года назад Тетерина обвиняли в даче взятки служащему налоговой. Впоследствии мужчина был задержан и пробыл в СИЗО, а затем и под домашним арестом. В 2022 году Тетерин стал участником спецоперации.
Ранее сообщалось, что волонтер из Тагила хочет поставить памятник погибшему на СВО.