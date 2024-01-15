Хозяин свердловской бургерной опроверг заражение вирусом в его заведении

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
Владелец Giro Burger утверждает, что не верит, что в его кафе находится источник гепатит А. По словам собственника заведения, в кафе была только одна проблема, в частности, отсутствие канализации. В связи с этим в заведении были вынуждены использовать привозную воду, а в феврале, как отмечает URA.RU, в кафе собирались провести ремонт.
Вместе с тем Роспотребнадзор сообщил, что в закусочной не только нет водопровода, но и сотрудники не проходят медобследования и не надевают спецодежду.
Напомним, что сведения о вспышке гепатита А появились ночью 13 января, поскольку все, кто посетил кафе в Краснотурьинске, в результате заболели гепатитом А. Мэр города обязал принять меры в связи с происшествием.