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Published Сегодня, 16:10

Modified Сегодня, 16:12

Updated Сегодня, 16:12

Хозяин бургерной, где заразились свердловчане, заявил о возвращении к работе

Хозяин свердловской бургерной опроверг заражение вирусом в его заведении

15 января 2024, 16:10
Фото: Midjourney

Хозяин бургерной, где заразились свердловчане, заявил о возвращении к работе

Владелец закусочной в Свердловской области собирается вновь открыть заведение, несмотря на вспышку гепатита А.

Владелец Giro Burger утверждает, что не верит, что в его кафе находится источник гепатит А. По словам собственника заведения, в кафе была только одна проблема, в частности, отсутствие канализации. В связи с этим в заведении были вынуждены использовать привозную воду, а в феврале, как отмечает URA.RU, в кафе собирались провести ремонт.

Вместе с тем Роспотребнадзор сообщил, что в закусочной не только нет водопровода, но и сотрудники не проходят медобследования и не надевают спецодежду.

Напомним, что сведения о вспышке гепатита А появились ночью 13 января, поскольку все, кто посетил кафе в Краснотурьинске, в результате заболели гепатитом А. Мэр города обязал принять меры в связи с происшествием.

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