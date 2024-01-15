Хозяин свердловской бургерной опроверг заражение вирусом в его заведении

Владелец Giro Burger утверждает, что не верит, что в его кафе находится источник гепатит А. По словам собственника заведения, в кафе была только одна проблема, в частности, отсутствие канализации. В связи с этим в заведении были вынуждены использовать привозную воду, а в феврале, как отмечает URA.RU, в кафе собирались провести ремонт.