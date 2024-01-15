Хулиганы избили мужчину в Екатеринбурге и бросили его собаку в сугроб

Водитель Mercedes ездил по газону и тротуару. Один из местных жителей, который гулял со своей собакой, решил заснять его на видео, а водитель это увидел и разозлился. Он и его приятель на него накинулись и стали бить, а собаку выкинули в сугроб, пишет Е1.