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Published Сегодня, 11:25

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Updated Сегодня, 11:25

Жители Екатеринбурга набросились на мужчину и его собаку

Хулиганы избили мужчину в Екатеринбурге и бросили его собаку в сугроб

15 января 2024, 11:25
Фото: 1MI

Жители Екатеринбурга набросились на мужчину и его собаку

В Екатеринбурге между тремя мужчинами произошла потасовка из-за того, что пострадавший снял на видео парковку одного из нападавших. Инцидент произошел 14 января 2024 года.

Водитель Mercedes ездил по газону и тротуару. Один из местных жителей, который гулял со своей собакой, решил заснять его на видео, а водитель это увидел и разозлился. Он и его приятель на него накинулись и стали бить, а собаку выкинули в сугроб, пишет Е1.

Видео: Е1

По словам очевидицы, во время нападения один из екатеринбуржцев угрожал ножом. В полиции начали проверку по факту случившегося. Вскоре в отношении агрессивных горожан возбудили уголовное дело. Одному из них 18 лет. Им грозит до семи лет тюрьмы.

Напомним, в Нижнем Тагиле водитель маршрутки набросился на 16-летнюю девушку, у которой во время передачи денег выпало на пол несколько монет.

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