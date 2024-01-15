Хулиганы избили мужчину в Екатеринбурге и бросили его собаку в сугроб

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Водитель Mercedes ездил по газону и тротуару. Один из местных жителей, который гулял со своей собакой, решил заснять его на видео, а водитель это увидел и разозлился. Он и его приятель на него накинулись и стали бить, а собаку выкинули в сугроб, пишет Е1.
По словам очевидицы, во время нападения один из екатеринбуржцев угрожал ножом. В полиции начали проверку по факту случившегося. Вскоре в отношении агрессивных горожан возбудили уголовное дело. Одному из них 18 лет. Им грозит до семи лет тюрьмы.
Напомним, в Нижнем Тагиле водитель маршрутки набросился на 16-летнюю девушку, у которой во время передачи денег выпало на пол несколько монет.