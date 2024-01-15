Из скандальной спецшколы в Екатеринбурге сбежал мальчик и заявил о насилии

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Школьник рассказал, что в учреждении его избивали, оставляли без еды и издевались. Рассказать об этом родителям по телефону он не мог, так как разговоры проходили под контролем, пишет «КП-Екатеринбург».
При этом незадолго до побега мальчик не раз заявлял, что хочет покинуть школу. Как сообщила адвокат Екатерина Кувалдина, его мать обратилась в Следком с заявлением.
Напомним, в апреле 2023 года стало известно, что в спецшколе практикуется насилие по отношению к ученикам. В декабре 2023 года из спецшколы сбежал один из подозреваемых, который находился под подпиской о невыезде.