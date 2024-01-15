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Published Сегодня, 11:54

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Updated Сегодня, 11:54

Еще один ученик заявил о насилии в спецшколе в Екатеринбурге

Из скандальной спецшколы в Екатеринбурге сбежал мальчик и заявил о насилии

15 января 2024, 11:54
Фото: 1MI

Еще один ученик заявил о насилии в спецшколе в Екатеринбурге

15-летний подросток убежал из спецшколы №124 в Екатеринбурге и рассказал о том, что подвергался психологическому и физическому насилию.

Школьник рассказал, что в учреждении его избивали, оставляли без еды и издевались. Рассказать об этом родителям по телефону он не мог, так как разговоры проходили под контролем, пишет «КП-Екатеринбург».

При этом незадолго до побега мальчик не раз заявлял, что хочет покинуть школу. Как сообщила адвокат Екатерина Кувалдина, его мать обратилась в Следком с заявлением.

Напомним, в апреле 2023 года стало известно, что в спецшколе практикуется насилие по отношению к ученикам. В декабре 2023 года из спецшколы сбежал один из подозреваемых, который находился под подпиской о невыезде.

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