Как ивент-агентство могло испортить громкую вечеринку Ивлеевой

Организаторы могут быть виноваты в некачественном исполнении, например, если фотозона была грязной или имела дефекты. Но заказчик сам выбирает оформление и смысл фотозоны. DEPARTAMENT — опытный игрок на рынке ивент-агентств, которые должно быть знает об этих нюансах. Они неоднократно сталкивались с нечеткими заданиями от блогеров, поэтому теперь они разрабатывают детальные чек-листы для работы с известными личностями.