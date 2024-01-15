Как ивент-агентство могло испортить громкую вечеринку Ивлеевой

Posted Сегодня, 19:16
Published Сегодня, 19:16
Modified Сегодня, 19:20
Updated Сегодня, 19:20
Но возникает вопрос: насколько агентство было ответственно за формат и стиль вечеринки? Могли ли исполнители исказить задумку заказчика так, чтобы результат был неприемлемым? Об этом журналисты интернет-издания «Подмосковье сегодня» поговорили с Ириной Кириной, владелицей ивент-агентства Dimirano.
Как подчеркнула Ирина, в договоре между Ивлеевой и DEPARTAMENT заказчиком является Ивлеева, а агентство — исполнителем. Хотя блогер утверждает, что полная ответственность лежит на агентстве, на самом деле это не совсем так.
Организация любого мероприятия — сложная задача. Это требует не только креативности, но и тщательной работы с документами и контрактами. Важно предусмотреть все возможные нюансы, связанные с финансами и персоналом. Клиент всегда должен одобрить общую концепцию, идею и другие детали заранее. И все это фиксируется в договорах.
Организаторы могут быть виноваты в некачественном исполнении, например, если фотозона была грязной или имела дефекты. Но заказчик сам выбирает оформление и смысл фотозоны. DEPARTAMENT — опытный игрок на рынке ивент-агентств, которые должно быть знает об этих нюансах. Они неоднократно сталкивались с нечеткими заданиями от блогеров, поэтому теперь они разрабатывают детальные чек-листы для работы с известными личностями.
Организатор не может самостоятельно изменить формат вечеринки настолько, чтобы вызвать такое возмущение. Поэтому, даже если агентство предлагает «крайнюю» идею, решение о принятии ее или нет всегда принимает клиент и, соответственно, несет ответственность.