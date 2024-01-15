Культурно-образовательный центр Молдовы организовал праздник для диаспоры

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
На вечере гостям предложили традиционные блюда молдавской кухни, включая безалкогольный извар — визитную карточку национальной кухни. Также для посетителей организовали выставку национальных костюмов и концерт с участием представителей молдавской эстрады, сообщает kp.ru.
Раиса Журжиу, гостья Рождественских встреч, назвала этот вечер одним из самых теплых в наступившем году. Программа праздника была невероятно насыщенной, а атмосфера — уютной. Участники чувствовали себя как на родине, в Молдове.
Не обошелся праздник и без традиционных колядок. В рамках мероприятия прошли массовые хороводы с ряженой козой, а перед взрослыми и детьми выступил фокусник-иллюзионист.
Известная молдавская певица Аурика Карай назвала Рождественские встречи огромным подарком для молдавской диаспоры.
«И, мне кажется, что со мной согласятся многие, — это первое подобное мероприятие для молдаван в Москве по своей атмосфере, масштабу и организации», — сказала певица.
Проведение подобных праздников преследует цель сохранить культурную идентичность молдаван. Этот отметили организаторы вечера.
По словам председателя общественного совета центра Елены Хорозовой, в Москве проживает много молдаван, поэтому именно с этого города организаторы решили начать проводить мероприятия. В дальнейшем такие встречи будут проводиться в Ярославле, Туле, Курске и других городах России.
Елена Хорозова работает с большим количеством молдавских общественных организаций в разных субъектах России и занимается организацией фестиваля молдавской культуры «Хора на Волге». Напомним, это мероприятие ежегодно проходит в Ярославле.
Культурно-образовательный центр намерен открыть в России юридический центр помощи, центр помощи в кризисных ситуациях, центры поддержки молодежных инициатив и трудоустройства. Помимо этого, планируется реализация благотворительных программ. Молдаванам в России будет предоставляться всесторонняя поддержка.