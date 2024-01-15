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Культурно-образовательный центр Молдовы организовал праздник для диаспоры

Культурно-образовательный центр Молдовы организовал праздник для диаспоры

15 января 2024, 11:30
Фото: Культурно образовательный центр Молдовы
Более двухсот молдаван, живущих в столице России, стали участниками Молдавских Рождественских встреч. Проведение вечера приурочено к Рождеству и Дню святого Василия. Организатор праздника — Культурно-образовательный центр Молдовы.

На вечере гостям предложили традиционные блюда молдавской кухни, включая безалкогольный извар — визитную карточку национальной кухни. Также для посетителей организовали выставку национальных костюмов и концерт с участием представителей молдавской эстрады, сообщает kp.ru.

Раиса Журжиу, гостья Рождественских встреч, назвала этот вечер одним из самых теплых в наступившем году. Программа праздника была невероятно насыщенной, а атмосфера — уютной. Участники чувствовали себя как на родине, в Молдове.

Не обошелся праздник и без традиционных колядок. В рамках мероприятия прошли массовые хороводы с ряженой козой, а перед взрослыми и детьми выступил фокусник-иллюзионист.

Известная молдавская певица Аурика Карай назвала Рождественские встречи огромным подарком для молдавской диаспоры.

«И, мне кажется, что со мной согласятся многие, — это первое подобное мероприятие для молдаван в Москве по своей атмосфере, масштабу и организации», — сказала певица.

Проведение подобных праздников преследует цель сохранить культурную идентичность молдаван. Этот отметили организаторы вечера.

По словам председателя общественного совета центра Елены Хорозовой, в Москве проживает много молдаван, поэтому именно с этого города организаторы решили начать проводить мероприятия. В дальнейшем такие встречи будут проводиться в Ярославле, Туле, Курске и других городах России.

Елена Хорозова работает с большим количеством молдавских общественных организаций в разных субъектах России и занимается организацией фестиваля молдавской культуры «Хора на Волге». Напомним, это мероприятие ежегодно проходит в Ярославле.

Культурно-образовательный центр намерен открыть в России юридический центр помощи, центр помощи в кризисных ситуациях, центры поддержки молодежных инициатив и трудоустройства. Помимо этого, планируется реализация благотворительных программ. Молдаванам в России будет предоставляться всесторонняя поддержка.

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