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Published Сегодня, 14:57

Modified Сегодня, 14:59

Updated Сегодня, 14:59

Автогонщики устроили заезд без правил по центру Екатеринбурга

Любители экстрима устроили заезд без правил по Екатеринбургу

15 января 2024, 14:57
Фото: 1MI

Автогонщики устроили заезд без правил по центру Екатеринбурга

В Екатеринбурге любители дрифта устроили ночные гонки.

Группа энтузиастов, увлекающихся дрифтом, организовала заезд в центре города. Участники гонки управляли старыми автомобилями АВТОВАЗа.

В начале января видео с мероприятия городских гонщиков было опубликовано на YouTube-канале Владимира Беспалова.

Известно, что водители совершили свои поездки по центральным улицам города, а также осуществляли круговое движение на площадке рядом с одним из путепроводов.

По признаниям Беспалова, вся встреча была организована ради удовольствия и возможности провести время с друзьями. Кроме того, водители все провели ночью, чтобы не беспокоить горожан. Серьезных проблем, по словам водителей, не возникало.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге дрифтера привлекли к ответственности за ночные гонки.

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#Свердловская область#Водитель#Дрифт#Гонки#Екатеринбург#Уличный спорт#Дрифтер#Ночные гонки#Камилла Булгакова
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