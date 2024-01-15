Любители экстрима устроили заезд без правил по Екатеринбургу

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Группа энтузиастов, увлекающихся дрифтом, организовала заезд в центре города. Участники гонки управляли старыми автомобилями АВТОВАЗа.
В начале января видео с мероприятия городских гонщиков было опубликовано на YouTube-канале Владимира Беспалова.
Известно, что водители совершили свои поездки по центральным улицам города, а также осуществляли круговое движение на площадке рядом с одним из путепроводов.
По признаниям Беспалова, вся встреча была организована ради удовольствия и возможности провести время с друзьями. Кроме того, водители все провели ночью, чтобы не беспокоить горожан. Серьезных проблем, по словам водителей, не возникало.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге дрифтера привлекли к ответственности за ночные гонки.