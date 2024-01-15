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Женщина в Нижнем Тагиле вместе с ребенком переходила дорогу на красный свет

Мать в Нижнем Тагиле заставила своего ребенка совершить нарушение ПДД

15 января 2024, 04:09
Фото: 1MI

Женщина в Нижнем Тагиле вместе с ребенком переходила дорогу на красный свет

В Нижнем Тагиле местная жительница шла со своим ребенком по пешеходному переходу на красный сигнал светофора. Ее заметили на Черноисточинском шоссе 14 января 2024 года.

По словам очевидцев, когда горожанка и ее ребенок шли по проезжей части, их едва не сбила машина. Водитель успел среагировать и избежать наезда, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Видео: Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил»

Напомним, 13 января 2024 года в Нижнем Тагиле мужчина, управлявший машиной ВАЗ, наехал на 16-летнюю девушку, которая шла по проезжей части по пешеходной дорожке.

Пострадавшую горожанку увезли в медучреждение. После того, как ее осмотрели медики, девушку отпустили домой. По словам водителя, она вышла на дорогу неожиданно.

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