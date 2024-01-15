Мать в Нижнем Тагиле заставила своего ребенка совершить нарушение ПДД

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
По словам очевидцев, когда горожанка и ее ребенок шли по проезжей части, их едва не сбила машина. Водитель успел среагировать и избежать наезда, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Напомним, 13 января 2024 года в Нижнем Тагиле мужчина, управлявший машиной ВАЗ, наехал на 16-летнюю девушку, которая шла по проезжей части по пешеходной дорожке.
Пострадавшую горожанку увезли в медучреждение. После того, как ее осмотрели медики, девушку отпустили домой. По словам водителя, она вышла на дорогу неожиданно.