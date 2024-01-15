Минздрав ответил на скандал с зарплатами врачей в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Ведомство региона опровергает сведения о том, что врачи скорой помощи в Екатеринбурге лишились ежегодной премии.
Согласно официальному заявлению ведомства, все медработники стали обладателями премии. Выплаты были осуществлены осенью прошлого года.
Кроме того, в декабре сотрудникам выплатили премиальные за высокие достижения в работе, до конца года работникам переводились остальные доплаты.
Ранее сообщалось, что Екатеринбурге более сотни горожан столкнулись с длительным ожиданием скорой помощи.