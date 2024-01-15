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Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Минздрав опроверг отмену выплаты премии медикам скорой помощи в Екатеринбурге

Минздрав ответил на скандал с зарплатами врачей в Екатеринбурге

15 января 2024, 11:23
Фото: 1MI

Минздрав опроверг отмену выплаты премии медикам скорой помощи в Екатеринбурге

В Свердловской области отрицают информацию об отсутствии выплат премиальным сотрудникам скорой помощи.

Ведомство региона опровергает сведения о том, что врачи скорой помощи в Екатеринбурге лишились ежегодной премии.

Согласно официальному заявлению ведомства, все медработники стали обладателями премии. Выплаты были осуществлены осенью прошлого года.

Кроме того, в декабре сотрудникам выплатили премиальные за высокие достижения в работе, до конца года работникам переводились остальные доплаты.

Ранее сообщалось, что Екатеринбурге более сотни горожан столкнулись с длительным ожиданием скорой помощи.

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#Происшествия#Свердловская область#Скорая помощь#Премия#Врач#Екатеринбург#Инцидент#Камилла Булгакова
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