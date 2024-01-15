Мошенники пугали проверками «от ФСБ» работников компаний в Нижнем Тагиле

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Работник одной известной организации Нижнего Тагила получил странное письмо, в котором было сказано о грядущей проверке предприятия и перечень других вопросов. При этом ФСБ указала в письме, что распространяться об этом не стоит. 4 часа спустя другой сотрудник, начал получил звонки. Звонивший, представившись сотрудником ФСБ и назвав фамилию и имя, задавал вопросы о конфликтах в коллективе.
Налицо расшатывание экономики предприятия изнутри. Это расшатывание и без того слабого психологического состояния у людей. Такая волна идет на разных предприятиях. Через Telegram сотрудники получают сообщения от имени учредителя. Что нужно? Например, подготовить бухгалтерскую документацию. То, что у человека по его должностным полномочиям. Но дело в том, что к этому сотруднику учредитель никогда не обратиться, потому что существует иерархия, — рассказал TagilCity.ru источник, связанный с произошедшей ситуацией.
Пока мошенники лишь нарушают алгоритм действий внутри компаний. Также подобные сообщения поступали в Министерство здравоохранения с требованием каких-либо действий от сотрудников. По мнению респондента редакции, вся эта текущая волна имеет одну цель — дестабилизацию внутреннего положения в стране.
В данном случае они наносят вред психологический. Но, с другой стороны, кто-то же может выполнить те поручения, которые им даются, не проверяя, — высказал свои предположения источник редакции.
Кроме того, документы имеют явные признаки подделки они написаны безграмотно с точки зрения законодательства, а также имеют ошибки в оформлении.