Мошенники пугали проверками «от ФСБ» работников компаний в Нижнем Тагиле

Работник одной известной организации Нижнего Тагила получил странное письмо, в котором было сказано о грядущей проверке предприятия и перечень других вопросов. При этом ФСБ указала в письме, что распространяться об этом не стоит. 4 часа спустя другой сотрудник, начал получил звонки. Звонивший, представившись сотрудником ФСБ и назвав фамилию и имя, задавал вопросы о конфликтах в коллективе.