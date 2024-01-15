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Published Сегодня, 17:13

Modified Сегодня, 17:15

Updated Сегодня, 17:15

Нижнетагильский музей «Горнозаводской Урал» создаст мультимедиа-гид

Музей Нижнего Тагила создаст мультимедиа-гид с технологией дополненной реальности

15 января 2024, 17:13
Фото: Музей истории подносного промысла «Дом Худояровых»

Нижнетагильский музей «Горнозаводской Урал» создаст мультимедиа-гид

Нижнетагильский музей «Горнозаводской Урал» одержал победу в отборе нацпроекта.

В подразделении музея «Дом Худояровых» будет разработано уникальное мультимедийное руководство с использованием дополненной реальности. В рамках нацпроекта «Культура» музей планирует сделать мультимедийное руководство, отмечает администрация города.

Предлагаемая технология даст возможность посетителям увидеть даже те предметы, которые обычно недоступны к просмотру. Более того, эксперты также разработают аудиоверсию руководства на русском и английском языках.

Ранее сообщалось, что Екатеринбург стал самым посещаемым городом за новогодние праздники.

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#Культура#Нижний Тагил#Свердловская область#Проект#Музей#Екатеринбург#Гид#Национальный проект#Камилла Булгакова
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