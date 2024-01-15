Музей Нижнего Тагила создаст мультимедиа-гид с технологией дополненной реальности

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
В подразделении музея «Дом Худояровых» будет разработано уникальное мультимедийное руководство с использованием дополненной реальности. В рамках нацпроекта «Культура» музей планирует сделать мультимедийное руководство, отмечает администрация города.
Предлагаемая технология даст возможность посетителям увидеть даже те предметы, которые обычно недоступны к просмотру. Более того, эксперты также разработают аудиоверсию руководства на русском и английском языках.
Ранее сообщалось, что Екатеринбург стал самым посещаемым городом за новогодние праздники.