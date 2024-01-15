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Published Сегодня, 16:46

Modified Сегодня, 16:48

Updated Сегодня, 16:48

В Екатеринбурге задержан мужчина с наркотиками

На 35-летнего екатеринбуржца завели уголовное дело из-за наркотиков

15 января 2024, 16:46
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге задержан мужчина с наркотиками

В Екатеринбурге на Вторчермете произошло задержание мужчины, у которого было наркотическое вещество.

В уральской столице задержали 35-летнего мужчину, потребляющего наркотические средства. Известно, что полицейские заметили подозрительное поведение мужчины, который, увидев представителей правоохранительных органов, сбросил сверток. В последнем были обнаружены наркотики примерно на 1 грамм, сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.

Подозреваемый находится в полиции, сейчас его допрашивают. Ранее мужчина не был судим. Сообщается, что ему грозит судебное преследование за нарушение законодательства о наркотиках.

Ранее сообщалось, что 31-летний рецидивист задержан за распространение героина в Нижнем Тагиле.

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#Происшествия#Свердловская область#Полиция#Наркотики#ЧП#Наркоман#Екатеринбург#Инцидент#Камилла Булгакова
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