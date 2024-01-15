На 35-летнего екатеринбуржца завели уголовное дело из-за наркотиков

Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
В уральской столице задержали 35-летнего мужчину, потребляющего наркотические средства. Известно, что полицейские заметили подозрительное поведение мужчины, который, увидев представителей правоохранительных органов, сбросил сверток. В последнем были обнаружены наркотики примерно на 1 грамм, сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.
Подозреваемый находится в полиции, сейчас его допрашивают. Ранее мужчина не был судим. Сообщается, что ему грозит судебное преследование за нарушение законодательства о наркотиках.
Ранее сообщалось, что 31-летний рецидивист задержан за распространение героина в Нижнем Тагиле.