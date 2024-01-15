На модернизацию поликлиник в Свердловской области направят 7 миллиардов

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Согласно стратегии развития здравоохранения в регионе, в ближайшее время будут улучшены более 120 тысяч квадратных метров медучреждений.
По информации Департамента информационной политики региона, обновление будет проведено в более чем 40 больницах. На работы закладывают около 7 млрд рублей. Сейчас ремонт проводится в нескольких учреждениях.
К слову, в прошлом году модернизировали несколько больниц в области. Также в прошлом году в Нижнем Тагиле были обновлены пять котельных.