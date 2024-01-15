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Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

В Свердловской области отремонтируют 120 тысяч квадратных метров поликлиник

На модернизацию поликлиник в Свердловской области направят 7 миллиардов

15 января 2024, 14:06
Фото: 1MI

В Свердловской области отремонтируют 120 тысяч квадратных метров поликлиник

В Свердловской области собираются осовременить десятки медучреждений.

Согласно стратегии развития здравоохранения в регионе, в ближайшее время будут улучшены более 120 тысяч квадратных метров медучреждений.

По информации Департамента информационной политики региона, обновление будет проведено в более чем 40 больницах. На работы закладывают около 7 млрд рублей. Сейчас ремонт проводится в нескольких учреждениях.

К слову, в прошлом году модернизировали несколько больниц в области. Также в прошлом году в Нижнем Тагиле были обновлены пять котельных.

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#Больница#Свердловская область#Финансирование#Ремонт#Екатеринбург#Медучреждение#Камилла Булгакова
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