На службе нельзя, дома можно. В МЧС Свердловской области подтвердили запрет на Apple

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
В официальном ответе TagilCity.ru сказано, что служебный документооборот в МЧС России организован с помощью информационных сервисов с учетом их безопасности.
Техника Apple не соответствует требованиям, предъявляемым к устройствам, используемым для служебного документооборота МЧС России, — сообщил в ответе заместитель руководителя территориального органа ведомства Александр Федулов.
При этом он отметил, что в личных целях и во внеслужебное время сотрудникам МЧС не запрещено пользоваться iPhone, iPad и другой «яблочной» продукцией.
О том, что в МЧС вводится запрет на Apple ранее TagilCity.ru рассказал один из спасателей. По его словам, некоторые сотрудники купили для пользования на службе телефон на базе Android.