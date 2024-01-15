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Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

В МЧС Свердловской области подтвердили запрет на использование iPhone

На службе нельзя, дома можно. В МЧС Свердловской области подтвердили запрет на Apple

15 января 2024, 10:05
Фото: 1MI

В МЧС Свердловской области подтвердили запрет на использование iPhone

В МЧС Свердловской области подтвердили информацию, что с 10 января сотрудникам ведомства запрещено пользоваться техникой Apple.

В официальном ответе TagilCity.ru сказано, что служебный документооборот в МЧС России организован с помощью информационных сервисов с учетом их безопасности.

Техника Apple не соответствует требованиям, предъявляемым к устройствам, используемым для служебного документооборота МЧС России, — сообщил в ответе заместитель руководителя территориального органа ведомства Александр Федулов.

При этом он отметил, что в личных целях и во внеслужебное время сотрудникам МЧС не запрещено пользоваться iPhone, iPad и другой «яблочной» продукцией.

О том, что в МЧС вводится запрет на Apple ранее TagilCity.ru рассказал один из спасателей. По его словам, некоторые сотрудники купили для пользования на службе телефон на базе Android.

Запрет на «яблоко»: в МЧС Свердловской области запрещено использовать iPhone
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#Общество#Эксклюзив#Свердловская область#Безопасность#Запрет#Техника#Анна Григорьева#Apple#Екатеринбург#МЧС
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