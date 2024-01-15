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Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

В Екатеринбурге разыскали пропавшего молодого человека

Найден пропавший в Екатеринбурге молодой человек. Он в СИЗО

15 января 2024, 09:27
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге разыскали пропавшего молодого человека

В Екатеринбурге был найден 28-летний пропавший молодой человек. Вячеслава искали несколько дней и в результате нашли в СИЗО.

Там он находился все то время, что его искали. Дело в том, что ранее его приговорили к исправительным работам на 12 суток.

На них он не явился. Тогда его задержали и направили в СИЗО на 13 суток. Об этом рассказал отец парня изданию Е1. Ранее молодого человека искали по осробым приметам, в том числе по татуировке «Дева Мария» на предплечье.

Напомним, что ранее в Екатеринбурге разыскивали айтишника. В результате он был найден у себя дома, он просто не хотел выходить на связь со своей матерью.

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#Происшествия#Задержание#Сизо#Поиски#Молодой человек#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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