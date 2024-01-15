Найден пропавший в Екатеринбурге молодой человек. Он в СИЗО

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Там он находился все то время, что его искали. Дело в том, что ранее его приговорили к исправительным работам на 12 суток.
На них он не явился. Тогда его задержали и направили в СИЗО на 13 суток. Об этом рассказал отец парня изданию Е1. Ранее молодого человека искали по осробым приметам, в том числе по татуировке «Дева Мария» на предплечье.
Напомним, что ранее в Екатеринбурге разыскивали айтишника. В результате он был найден у себя дома, он просто не хотел выходить на связь со своей матерью.