Названа причина потопа в школе на Уралмаше в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
В результате затопило гардероб, который находится на один этаж ниже, пишет Ура.ру.
В администрации рассказали, что результатом затопления стало разрушение части потолка. Никто не пострадал, а само повреждение в мэрии назвали локальным. Школьное имущество пострадало незначительно, добавили здесь.
Представители мэрии добавили, что отопление на период затопления не отключалось. Персонал действовал грамотно и по инструкции.
На уроках инцидент тоже никак не проводился, они были проведены согласно расписанию. Тех учеников, которые должны обучаться во вторую смену, перевели на дистанционное обучение. С 16 января школа будет работать, как обычно.
Напомним, что результатом затопления стали некоторые испорченные вещи в гардеробе. Очаг затопления — школьный спортзал.