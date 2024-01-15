tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Потоп в школе в Екатеринбурге произошел из-за разрушения части потолка

Названа причина потопа в школе на Уралмаше в Екатеринбурге

15 января 2024, 14:09
Фото: 1MI

Потоп в школе в Екатеринбурге произошел из-за разрушения части потолка

В школе №158 на Уралмаше в Екатеринбурге произошел потоп. Там прорвало трубу с горячей водой в душевой спортзала на втором этаже.

В результате затопило гардероб, который находится на один этаж ниже, пишет Ура.ру.

В администрации рассказали, что результатом затопления стало разрушение части потолка. Никто не пострадал, а само повреждение в мэрии назвали локальным. Школьное имущество пострадало незначительно, добавили здесь.

Представители мэрии добавили, что отопление на период затопления не отключалось. Персонал действовал грамотно и по инструкции.

На уроках инцидент тоже никак не проводился, они были проведены согласно расписанию. Тех учеников, которые должны обучаться во вторую смену, перевели на дистанционное обучение. С 16 января школа будет работать, как обычно.

Напомним, что результатом затопления стали некоторые испорченные вещи в гардеробе. Очаг затопления — школьный спортзал.

«Снегоплавильное производство». Старую Вагонку в Нижнем Тагиле затопило кипятком
Узнать подробнее
Читайте также:
«Снегоплавильное производство». Старую Вагонку в Нижнем Тагиле затопило кипяткомНовый дом в Екатеринбурге затопило фекалиями. Причиной стало одеялоВ Екатеринбурге школу затопило кипятком
#Школа#Повреждение#Отопление#Уралмаш#Потоп#Персонал#Гардероб#Екатеринбург#Дистанционное обучение#Дарья Сорокина
Подпишитесь
У предпринимательницы из Тагила на складе Wildberries сгорел товар на 350 тысяч
13 января, 14:14
На службе нельзя, дома можно. В МЧС Свердловской области подтвердили запрет на Apple
Сегодня, 10:05
«У него никого нет»: волонтер из Тагила хочет поставить памятник погибшему на СВО
Сегодня, 09:33
Цена на яйца снова взлетела в начале нового года в Свердловской области
Сегодня, 12:15
75% свердловчан сами решили уйти с работы
Сегодня, 10:49
Мошенники пугали проверками «от ФСБ» работников компаний в Нижнем Тагиле
Сегодня, 02:45