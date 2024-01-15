tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:51

Published Сегодня, 11:51

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

В ГИБДД назвали самые аварийные участки Екатеринбурга

Названы самые аварийные места Екатеринбурга

15 января 2024, 11:51
Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В ГИБДД назвали самые аварийные участки Екатеринбурга

Представители ГИБДД рассказали, на каких участках дорог в Екатеринбурге чаще всего происходят аварии. Они названы самыми опасными и аварийными участками.

На этих участках чаще всего случались аварии в прошедшем 2023 году. Таких мест зафиксировано 15:

  • перекрестки 8 Марта — Малышева и Белинского — Большакова. Там произошло десять аварий:
  • перекресток Первомайской — Карла Либкнехта, участок улицы Проезжей, а также перекресток Вилонова — Учителей (девять аварий):
  • 10-й км ЕКАД, участок улицы Бахчиванджи близ д. № 23 и 23а к. 1 (шесть ДТП);
  • улица Металлургов — Викулова, Шаумяна — Серафимы Дерябиной (девять дорожных происшествий);
  • участок улицы Бебеля у домов № 136 и 138, перекресток Монтажников — Расточной (девять ДТП);
  • улица Шварца, 17, 2-я Новосибирская — Санаторная, Агрономическая — Сухоложская, Щербакова, 124, 8 Марта — Рижский (15 дорожных происшествий;
  • 40-летия Октября — Победы (четыре аварии).

Отдельно инспекторы отметили аварийны участок на пересечении Академического и Ленинского. Это перекресток Объездной дороги и улицы Амундсена. Здесь за год случилось семь дорожных происшествий.

Ранее сообщалось, что девочка-подросток получила травмы в ДТП на ЕКАД. Там столкнулись Lada и Chevrolet. Пострадавшей пассажирке 14 лет. Кроме того, травмировался и 72-летний водитель машины. Обоих отвезли в медучреждение.

Также ранее в Екатеринбурге КамАЗ без водителя снес забор и поехал в город. Это произошло, когда водитель ненадолго отошел. Чем закончилось происшествие, неизвестно.

#Происшествия#ДТП#Екатеринбург#Аварии#Дарья Сорокина#Перекрестки
Подпишитесь
У предпринимательницы из Тагила на складе Wildberries сгорел товар на 350 тысяч
13 января, 14:14
На службе нельзя, дома можно. В МЧС Свердловской области подтвердили запрет на Apple
Сегодня, 10:05
«У него никого нет»: волонтер из Тагила хочет поставить памятник погибшему на СВО
Сегодня, 09:33
Цена на яйца снова взлетела в начале нового года в Свердловской области
Сегодня, 12:15
75% свердловчан сами решили уйти с работы
Сегодня, 10:49
Мошенники пугали проверками «от ФСБ» работников компаний в Нижнем Тагиле
Сегодня, 02:45