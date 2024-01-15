Названы самые аварийные места Екатеринбурга

Ранее сообщалось, что девочка-подросток получила травмы в ДТП на ЕКАД. Там столкнулись Lada и Chevrolet. Пострадавшей пассажирке 14 лет. Кроме того, травмировался и 72-летний водитель машины. Обоих отвезли в медучреждение.