Названы самые аварийные места Екатеринбурга

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
На этих участках чаще всего случались аварии в прошедшем 2023 году. Таких мест зафиксировано 15:
Отдельно инспекторы отметили аварийны участок на пересечении Академического и Ленинского. Это перекресток Объездной дороги и улицы Амундсена. Здесь за год случилось семь дорожных происшествий.
Ранее сообщалось, что девочка-подросток получила травмы в ДТП на ЕКАД. Там столкнулись Lada и Chevrolet. Пострадавшей пассажирке 14 лет. Кроме того, травмировался и 72-летний водитель машины. Обоих отвезли в медучреждение.
Также ранее в Екатеринбурге КамАЗ без водителя снес забор и поехал в город. Это произошло, когда водитель ненадолго отошел. Чем закончилось происшествие, неизвестно.