Пенсионер скончался во время работы на заводе в Березовском

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
По словам жены умершего, во время рабочего дня у мужчины ухудшилось состояние. Другие сотрудники вызвали ему бригаду скорой помощи. Приехавшие вскоре медики констатировали смерть от остановки сердца, пишет Ура.ру.
Напомним, 5 ноября 2023 года в Североуральске на местном заводе погиб кочегар. Рабочий пилил бревна для котельной, и в какой-то момент одно из них придавило свердловчанина. В результате происшествия горожанин погиб.
По факту смерти человека во время рабочего дня в прокуратуре начали проводить проверку.