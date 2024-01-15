tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:08

Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

Пожилой сотрудник механического завода в Березовском умер от остановки сердца

Пенсионер скончался во время работы на заводе в Березовском

15 января 2024, 10:08
Фото: 1MI

Пожилой сотрудник механического завода в Березовском умер от остановки сердца

В Березовском умер 65-летний мужчина, который работал термистом на городском механическом предприятии. Происшествие случилось 9 января 2024 года.

По словам жены умершего, во время рабочего дня у мужчины ухудшилось состояние. Другие сотрудники вызвали ему бригаду скорой помощи. Приехавшие вскоре медики констатировали смерть от остановки сердца, пишет Ура.ру.

Напомним, 5 ноября 2023 года в Североуральске на местном заводе погиб кочегар. Рабочий пилил бревна для котельной, и в какой-то момент одно из них придавило свердловчанина. В результате происшествия горожанин погиб.

По факту смерти человека во время рабочего дня в прокуратуре начали проводить проверку.

Возбуждено уголовное дело после гибели рабочего на предприятии в Асбесте
Узнать подробнее
Читайте также:
У ж/д вокзала в Екатеринбурге собралось девять машин скорой помощиВ канун Нового года на уральском заводе погиб мужчинаТруп полуобнаженного избитого мужчины нашли в полуразрушенном доме в Екатеринбурге
#Смерть#Работа#Рабочий#Завод#Скорая помощь#Мужчина#Березовский#ЧП#Предприятие#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Происшествие#Инцидент#Остановка сердца
Подпишитесь
У предпринимательницы из Тагила на складе Wildberries сгорел товар на 350 тысяч
13 января, 14:14
TagilCity.ru продолжит делать замеры воздуха газоанализатором в Нижнем Тагиле
13 января, 10:04
Инструктор автошколы поймана пьяной за рулем в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:37
Мать в Нижнем Тагиле заставила своего ребенка совершить нарушение ПДД
Сегодня, 04:09
Резкое потепление до -4 градусов ожидается в Нижнем Тагиле
13 января, 17:12
Мошенники пугали проверками «от ФСБ» работников компаний в Нижнем Тагиле
Сегодня, 02:45