Пенсионер заживо сгорел в садовом доме в Горноуральском ГО

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
О том, что в садовом доме случилось возгорание, рассказал очевидец, который увидел дым. Когда на вызов приехали пожарные, деревянный дом уже значительно был в огне, рассказали в пресс-службе отдела надзорной деятельности Нижнего Тагила.
После того, как возгорание было потушено, пожарные заметили мертвого 76-летнего мужчину, который жил в садовом доме постоянно. По предварительной информации, ЧП случилось из-за неисправной электропроводки.
Напомним, 12 января 2024 года в поселке под Нижним Тагилом произошел пожар в жилом доме. Скончались два человека.