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Житель Горноуральского ГО погиб во время пожара в частном доме

Пенсионер заживо сгорел в садовом доме в Горноуральском ГО

15 января 2024, 08:52
Фото: ОНД и ПР Нижний Тагил и ГГО

Житель Горноуральского ГО погиб во время пожара в частном доме

В коллективном саду No13 в ГГО сгорел дом на одном из участков. Есть погибший. Пожар произошел на Кедровой улице 14 января 2024 года.

О том, что в садовом доме случилось возгорание, рассказал очевидец, который увидел дым. Когда на вызов приехали пожарные, деревянный дом уже значительно был в огне, рассказали в пресс-службе отдела надзорной деятельности Нижнего Тагила.

Фото: ОНД и ПР Нижний Тагил и ГГО

После того, как возгорание было потушено, пожарные заметили мертвого 76-летнего мужчину, который жил в садовом доме постоянно. По предварительной информации, ЧП случилось из-за неисправной электропроводки.

Напомним, 12 января 2024 года в поселке под Нижним Тагилом произошел пожар в жилом доме. Скончались два человека.

Первый пожар в Новом году: в Нижнем Тагиле частично сгорел дом в коллективном саду
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