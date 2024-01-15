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Published Сегодня, 16:30

Modified Сегодня, 16:32

Updated Сегодня, 16:32

В Свердловской области водитель наехал на пьяного подростка

Пешеход в реанимации. Свердловчанин в ночное время наехал на подростка

15 января 2024, 16:30
Фото: Midjourney

В Свердловской области водитель наехал на пьяного подростка

По данным ГИБДД, водитель Subaru Impreza, двигаясь из поселка Колос в сторону города Арамиль, наехал на подростка. Вместе с тем известно, что пешеход переходил дорогу в неустановленном месте.

В результате ДТП подросток получил серьезные травмы и сейчас находится в больнице в состоянии комы. Сообщается, что у него есть признаки алкогольного опьянения, а на его верхней одежде не было светоотражающих элементов.

В то же время у водителя опьянение не установлено, однако на нем числится большое количество штрафов. По его словам, подросток неожиданно возник перед ним. Водитель пытался затормозить, но у него не получилось.

Сейчас представители ГИБДД проводят осмотр места происшествия, составляют протоколы. Известно, что на месте ДТП найдены неудовлетворительные дорожные условия. Организации, которая обслуживает дорогу, выдано предписание для устранения недостатков.

Ранее были названы самые аварийные места Екатеринбурга.

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#Происшествия#Транспорт#Дети#ДТП#Свердловская область#ГИБДД#ЧП#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент#Камилла Булгакова
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