Пробиотики оказались эффективны в борьбе с гриппом и ковидом

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Специалисты рекомендуют принимать пробиотики, которые содержат бактерии Lacticaseibacillus rhamnosus, пишет ИА RuNews24.ru.
Во время пандемии ковида было проведено исследование с добровольцами, которое показало, что при ежедневном потреблении 10 миллиардов КОЭ L. Rhamnosus в течение месяца можно развить иммунитет, который защищает от заражения даже при близком контакте с больными ковидом или гриппом.
Результаты эксперимента показали, что только 26,4% добровольцев, которые принимали пробиотик, заболели ковидом или ОРВИ. В группе, которая получала плацебо, таких было 42,9%.