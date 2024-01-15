Пробиотики оказались эффективны в борьбе с гриппом и ковидом

Во время пандемии ковида было проведено исследование с добровольцами, которое показало, что при ежедневном потреблении 10 миллиардов КОЭ L. Rhamnosus в течение месяца можно развить иммунитет, который защищает от заражения даже при близком контакте с больными ковидом или гриппом.