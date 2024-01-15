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Posted Сегодня, 07:42

Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 07:44

Updated Сегодня, 07:44

Пробиотики оказались эффективны в борьбе с гриппом и ковидом

15 января 2024, 07:42
Чтобы развить сильный иммунитет и стать устойчивым к гриппу и ковиду, необходимо улучшить работу кишечника. Об этом сообщают исследователи в статье, опубликованной в журнале Clinical Nutrition.

Специалисты рекомендуют принимать пробиотики, которые содержат бактерии Lacticaseibacillus rhamnosus, пишет ИА RuNews24.ru.

Во время пандемии ковида было проведено исследование с добровольцами, которое показало, что при ежедневном потреблении 10 миллиардов КОЭ L. Rhamnosus в течение месяца можно развить иммунитет, который защищает от заражения даже при близком контакте с больными ковидом или гриппом.

Результаты эксперимента показали, что только 26,4% добровольцев, которые принимали пробиотик, заболели ковидом или ОРВИ. В группе, которая получала плацебо, таких было 42,9%.

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