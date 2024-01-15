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Published Сегодня, 10:15

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Updated Сегодня, 10:17

В Екатеринбурге школу затопило кипятком во время уроков

Прорвало трубу горячей воды. На Уралмаше затопило школу №178

15 января 2024, 10:15
Фото: 1MI

В Екатеринбурге школу затопило кипятком во время уроков

На Уралмаше в школе № 178 произошел потоп из-за прорыва трубы с горячей водой.

По словам свидетелей, инцидент произошел в спортзале. Горячая вода затопила пол, а также испортила вещи детей в раздевалках. Ученики ушли из школы в мокрой одежде в холодную погоду.

В связи с инцидентом в школе отключили электричество, а учеников первой смены отправили домой. Для остальных учащихся уроки были полностью отменены. Пока никаких дополнительных комментариев со стороны администрации школы не было, сообщает E1.

Ранее сообщалось, что мэрия Екатеринбурга заплатит почти 700 тысяч за испорченные авто из-за потопа.

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#Происшествия#Дети#ЧП#Потоп#Екатеринбург#Авария#Инцидент#Камилла Булгакова
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