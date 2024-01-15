Прорвало трубу горячей воды. На Уралмаше затопило школу №178

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
По словам свидетелей, инцидент произошел в спортзале. Горячая вода затопила пол, а также испортила вещи детей в раздевалках. Ученики ушли из школы в мокрой одежде в холодную погоду.
В связи с инцидентом в школе отключили электричество, а учеников первой смены отправили домой. Для остальных учащихся уроки были полностью отменены. Пока никаких дополнительных комментариев со стороны администрации школы не было, сообщает E1.
Ранее сообщалось, что мэрия Екатеринбурга заплатит почти 700 тысяч за испорченные авто из-за потопа.