Ради беременной пассажирки в центре Екатеринбурга остановлено движение трамваев

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Это произошло в утреннее время 15 января около Дворца молодежи. Водитель рассказал о происходящем диспетчерам, на место была вызвана скорая помощь.
Пассажиры утверждают, что все трамваи встали примерно на полчаса. Людям пришлось выйти из транспортных средств и искать другие возможности добраться до нужных мест.
На место приехала машина реанимации. Они забрали женщину, уехав без спецсигналов.
Ранее сообщалось, что мужчине внезапено стало плохо во время авиаперелета из Екатеринбурга. мужчине 41 год, он без ног. Во время перелета он потерял сознание. Сначала врачи подумали, что он умер. Однако пассажир пришел в чувства.