Ради беременной пассажирки в центре Екатеринбурга остановлено движение трамваев

Ранее сообщалось, что мужчине внезапено стало плохо во время авиаперелета из Екатеринбурга. мужчине 41 год, он без ног. Во время перелета он потерял сознание. Сначала врачи подумали, что он умер. Однако пассажир пришел в чувства.