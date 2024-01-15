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Родители школьников в Нижнем Тагиле выступили в защиту избитой девочки

Родители учеников в Нижнем Тагиле заступились за девочку, которую избили братья

15 января 2024, 04:45
Фото: 1MI

Родители школьников в Нижнем Тагиле выступили в защиту избитой девочки

В Нижнем Тагиле родители учеников школы №56 обратились с коллективным заявлением в полицию на охранника школы №56, возле которой двое братьев избили сверстницу.

Как рассказали родители, до случившегося происшествия они говорили матери напавших подростков о поведении ее сыновей. Женщина при этом просила их не учить ее воспитанию детей, пишут «РИА новости».

При этом родителей возмутило поведение охранника, который во время избиения девочки стоял и смотрел на происходящее, не вмешиваясь.

Напомним, 29 декабря 2023 года в Нижнем Тагиле двое школьников избили 11-летнюю девочку около школы. Рядом с нападавшими подростками находилась их мать. Девочку после побоев госпитализировали в клинику, откуда ее выписали после новогодних праздников.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту нападения. Также еще одно дело было возбуждено в отношении матери хулиганов. Ей грозит до восьми лет тюрьмы.

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