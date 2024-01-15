Родители учеников в Нижнем Тагиле заступились за девочку, которую избили братья

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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Как рассказали родители, до случившегося происшествия они говорили матери напавших подростков о поведении ее сыновей. Женщина при этом просила их не учить ее воспитанию детей, пишут «РИА новости».
При этом родителей возмутило поведение охранника, который во время избиения девочки стоял и смотрел на происходящее, не вмешиваясь.
Напомним, 29 декабря 2023 года в Нижнем Тагиле двое школьников избили 11-летнюю девочку около школы. Рядом с нападавшими подростками находилась их мать. Девочку после побоев госпитализировали в клинику, откуда ее выписали после новогодних праздников.
В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту нападения. Также еще одно дело было возбуждено в отношении матери хулиганов. Ей грозит до восьми лет тюрьмы.