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Published Сегодня, 19:14

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Updated Сегодня, 19:15

Россиянам посоветовали не любоваться товарами с маркетплейсов

15 января 2024, 19:14
Пользователи разных интернет-площадок, добавляя понравившийся товар в корзину, зачастую заходят на страницу товара, чтобы проверить изменение цен или просто полюбоваться. Однако, предупреждают экономисты, не стоит этого делать.

Причина заключается в алгоритмах таких площадок, которые реагируют на поведение потенциальных покупателей и поднимают цену, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Иногда цена может меняться в течение нескольких минут, а также, если просматривать данный товар с разных устройств. Если несколько покупателей одновременно интересуются страницей товара или один покупатель много раз ее посещает, цена неизбежно вырастет. При снижении интереса ожидается соответствующее снижение цены», — отмечает экономист.

Следовательно, по мнению специалистов, если говорить о резких изменениях цен на конкретный товар (например, туфли стоили 5,5 тыс. рублей, а на следующий день продавец снизил их цену до 3 тыс.), причина этих колебаний может быть связана как с реальным спросом, так и с алгоритмами обработки запросов покупателей.

В общем, цена на товары на интернет-площадках формируется в соответствии с рыночными условиями и зависит от спроса и предложения. Однако продавцы имеют право устанавливать цены по своему усмотрению.

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