Россиянам посоветовали не любоваться товарами с маркетплейсов

Posted Сегодня, 19:14
Published Сегодня, 19:14
Modified Сегодня, 19:15
Updated Сегодня, 19:15
Причина заключается в алгоритмах таких площадок, которые реагируют на поведение потенциальных покупателей и поднимают цену, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Иногда цена может меняться в течение нескольких минут, а также, если просматривать данный товар с разных устройств. Если несколько покупателей одновременно интересуются страницей товара или один покупатель много раз ее посещает, цена неизбежно вырастет. При снижении интереса ожидается соответствующее снижение цены», — отмечает экономист.
Следовательно, по мнению специалистов, если говорить о резких изменениях цен на конкретный товар (например, туфли стоили 5,5 тыс. рублей, а на следующий день продавец снизил их цену до 3 тыс.), причина этих колебаний может быть связана как с реальным спросом, так и с алгоритмами обработки запросов покупателей.
В общем, цена на товары на интернет-площадках формируется в соответствии с рыночными условиями и зависит от спроса и предложения. Однако продавцы имеют право устанавливать цены по своему усмотрению.