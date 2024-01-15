Россиянам посоветовали не любоваться товарами с маркетплейсов

Следовательно, по мнению специалистов, если говорить о резких изменениях цен на конкретный товар (например, туфли стоили 5,5 тыс. рублей, а на следующий день продавец снизил их цену до 3 тыс.), причина этих колебаний может быть связана как с реальным спросом, так и с алгоритмами обработки запросов покупателей.