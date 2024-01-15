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Published Сегодня, 03:25

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Updated Сегодня, 03:26

14-летняя девочка пострадала в ДТП на ЕКАД

Школьница получила травмы в ДТП на ЕКАД

15 января 2024, 03:25
Фото: ГИБДД по Свердловской области

14-летняя девочка пострадала в ДТП на ЕКАД

Автомобиль Lada Granta столкнулся с Chevrolet Klan. Дорожная авария случилась на ЕКАД 14 января 2024 года.

Водитель Lada, уходя от аварии с иномаркой Mercedes, съехал на обочину. Затем мужчина выехал на дорогу и врезался в Chevrolet, в котором ехали 72-летний водитель и 14-летняя девочка, которая сидела на пассажирском сиденье, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Водитель и пассажирка Chevrolet пострадали. Обоих с полученными повреждениями отвезли в медучреждение. После произошедшей аварии автоинспекторы проводят проверку.

Напомним, в Нижнем Тагиле водитель автомобиля Toyota снес дорожное ограждение и светофор, после чего уехал с места ЧП.

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