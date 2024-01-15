Школьница получила травмы в ДТП на ЕКАД

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
Водитель Lada, уходя от аварии с иномаркой Mercedes, съехал на обочину. Затем мужчина выехал на дорогу и врезался в Chevrolet, в котором ехали 72-летний водитель и 14-летняя девочка, которая сидела на пассажирском сиденье, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
Водитель и пассажирка Chevrolet пострадали. Обоих с полученными повреждениями отвезли в медучреждение. После произошедшей аварии автоинспекторы проводят проверку.
Напомним, в Нижнем Тагиле водитель автомобиля Toyota снес дорожное ограждение и светофор, после чего уехал с места ЧП.