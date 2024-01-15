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Сотрудники скорой помощи в Екатеринбурге остались без премии

Сотрудников скорой помощи в Екатеринбурге лишили 13 зарплаты

15 января 2024, 06:55
Фото: 1MI

Сотрудники скорой помощи в Екатеринбурге остались без премии

В Екатеринбурге сотрудникам скорой помощи не стали выплачивать 13-ю зарплату из-за того, что медики не успевали приезжать на вызовы.

В декабре 2023 года пациентам приходилось ждать врачей по 8-11 часов из-за того, что не хватало сотрудников. После новогодних праздников водителей служебных машин попросили «лучше работать». При этом, как стало известно, ежегодную премию в виде 13-й зарплаты не выплатили никому, рассказали в группе ВКонтакте «Урал Мэш».

По словам медиков, в январе им пришли старые бонусы, которые должны были быть еще прошлым летом. В бухгалтерии на вопросы отвечают, что премию сотрудники не получат. Из-за этого многие фельдшеры начали искать себе новое место работы.

Напомним, в Екатеринбурге с долгим ожиданием скорой помощи столкнулись более сотни горожан.

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#Происшествия#Деньги#Зарплата#Скорая помощь#Премия#Врачи#Бухгалтерия#Пациенты#Водители#Медики#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
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