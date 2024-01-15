Сотрудников скорой помощи в Екатеринбурге лишили 13 зарплаты

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
В декабре 2023 года пациентам приходилось ждать врачей по 8-11 часов из-за того, что не хватало сотрудников. После новогодних праздников водителей служебных машин попросили «лучше работать». При этом, как стало известно, ежегодную премию в виде 13-й зарплаты не выплатили никому, рассказали в группе ВКонтакте «Урал Мэш».
По словам медиков, в январе им пришли старые бонусы, которые должны были быть еще прошлым летом. В бухгалтерии на вопросы отвечают, что премию сотрудники не получат. Из-за этого многие фельдшеры начали искать себе новое место работы.
Напомним, в Екатеринбурге с долгим ожиданием скорой помощи столкнулись более сотни горожан.