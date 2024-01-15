Сотрудников скорой помощи в Екатеринбурге лишили 13 зарплаты

В декабре 2023 года пациентам приходилось ждать врачей по 8-11 часов из-за того, что не хватало сотрудников. После новогодних праздников водителей служебных машин попросили «лучше работать». При этом, как стало известно, ежегодную премию в виде 13-й зарплаты не выплатили никому, рассказали в группе ВКонтакте «Урал Мэш».