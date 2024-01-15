Свердловчане одни из первых. В 4 раза увеличилось число обращений к Деду Морозу

Кроме России, в мероприятии приняли дети из Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Вместе с тем больше всего звонко было из Москвы, но отличились несколько других регионов. К примеру, возросло и число обращений детей из Свердловской области, к Деду Морозу обратились по телефону 4 147 детей.