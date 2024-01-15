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Published Сегодня, 09:50

Modified Сегодня, 09:52

Updated Сегодня, 09:52

На горячую линию Деда Мороза позвонило более 4 000 детей из Свердловской области

Свердловчане одни из первых. В 4 раза увеличилось число обращений к Деду Морозу

15 января 2024, 09:50
Фото: Midjourney

На горячую линию Деда Мороза позвонило более 4 000 детей из Свердловской области

В этом году жители Свердловской области стали одними из лидеров по обращениям к Деду Морозу.

«Ростелеком Контакт-центр» представил отчет о том, как проработала горячая линия главного волшебника. По их данным, число звонков от детей выросло в 4 раза.

Кроме России, в мероприятии приняли дети из Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Вместе с тем больше всего звонко было из Москвы, но отличились несколько других регионов. К примеру, возросло и число обращений детей из Свердловской области, к Деду Морозу обратились по телефону 4 147 детей.

Дети рассказывали стихи, загадки и свои пожелания на Новый год. К слову, в этом году чаще всего малыши просили домашних животных в качестве подарков.

Ранее сообщалось, что за праздничные дни выставку «Россия» на ВДНХ посетили почти миллион человек.

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