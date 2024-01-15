Свердловская область получит 590 млн на развитие инфраструктуры для туристов

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Глава департамента по развитию туризма региона Эльмира Туканова заявила, что в конце прошлого года было достигнуто соглашение с Минэконом РФ о выделении денежных средств для развития туризма.
Известно, что будут созданы 10 отелей. Для этого выделено более 370 млн рублей. Кроме того, Москвой предоставлены дополнительные средства в размере 218 млн рублей, благодаря которым в регионе будет развиваться туризм, а также созданы дополнительные объекты для развития инфраструктуры.
Подобные нововведения пойдут на пользу региону, учитывая, что интерес туристов к области в прошлом году увеличился.