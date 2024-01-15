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Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

В Свердловской области построят 10 новых загородных отелей

Свердловская область получит 590 млн на развитие инфраструктуры для туристов

15 января 2024, 14:28
Фото: Midjourney

В Свердловской области построят 10 новых загородных отелей

Свердловской области предоставили более 500 млн рублей для модернизации туризма в регионе.

Глава департамента по развитию туризма региона Эльмира Туканова заявила, что в конце прошлого года было достигнуто соглашение с Минэконом РФ о выделении денежных средств для развития туризма.

Известно, что будут созданы 10 отелей. Для этого выделено более 370 млн рублей. Кроме того, Москвой предоставлены дополнительные средства в размере 218 млн рублей, благодаря которым в регионе будет развиваться туризм, а также созданы дополнительные объекты для развития инфраструктуры.

Подобные нововведения пойдут на пользу региону, учитывая, что интерес туристов к области в прошлом году увеличился.

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