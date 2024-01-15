Свердловская область получит 590 млн на развитие инфраструктуры для туристов

Известно, что будут созданы 10 отелей. Для этого выделено более 370 млн рублей. Кроме того, Москвой предоставлены дополнительные средства в размере 218 млн рублей, благодаря которым в регионе будет развиваться туризм, а также созданы дополнительные объекты для развития инфраструктуры.