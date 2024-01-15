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Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

В Нижнем Тагиле волонтеры хотят установить памятник погибшему в СВО

«У него никого нет»: волонтер из Тагила хочет поставить памятник погибшему на СВО

15 января 2024, 09:33
Фото: Страница Павла Фетисова

В Нижнем Тагиле волонтеры хотят установить памятник погибшему в СВО

Волонтер из Нижнего Тагила Павел Фетисов в социальных сетях написал о том, что хочет установить памятник погибшему на СВО солдату. Почему этим не занимается семья похороненного в Бисерти солдата, выяснил TagilCity.ru.

21-летний Алексей Абрамов погиб на спецоперации 3 ноября 2023 года. Его не стало в Бахмуте во время боевых действий: молодой человек вытаскивал с поля раненного бойца и сам получил смертельное ранение.

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В Нижнем Тагиле Алексей трудился медбратом, а также в свободное время занимался волонтерством. В частности, он выезжал на места возгорания во время бушующих в регионе лесных пожаров.

Это боец нашего города, пусть был непутевым, но он учился на своих ошибках. Я помню его, как самого непоседу, он всегда приезжал на поиски на такси, потому что он не мог по-другому, — рассказал в соцсетях Павел Фетисов, руководитель добровольческой пожарной дружины.

Он рассказал TagilCity.ru, что у Алексея нет родных и близких, которые бы обеспокоились его захоронением, расположенным в Бисерти. О желании быть похороненным в Бисертском ГО солдат написал еще до отъезда на СВО.

У него нет никого, один названый отец и не более. К сожалению, мы не можем найти концов, - пояснил волонтер.
Фото: Страница Павла Фетисова

Павел Фетисов о сборе средств не объявлял. Он сообщил, что намерен установить памятник на свои деньги. Но если кто-то также готов почтить память бойца — можно связаться с тагильским волонтером.

Если никто не отзовется, буду за свои средства делать памятник парню, — пояснил Павел Фетисов корреспонденту TagilCity.ru.
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