«У него никого нет»: волонтер из Тагила хочет поставить памятник погибшему на СВО

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
21-летний Алексей Абрамов погиб на спецоперации 3 ноября 2023 года. Его не стало в Бахмуте во время боевых действий: молодой человек вытаскивал с поля раненного бойца и сам получил смертельное ранение.
В Нижнем Тагиле Алексей трудился медбратом, а также в свободное время занимался волонтерством. В частности, он выезжал на места возгорания во время бушующих в регионе лесных пожаров.
Это боец нашего города, пусть был непутевым, но он учился на своих ошибках. Я помню его, как самого непоседу, он всегда приезжал на поиски на такси, потому что он не мог по-другому, — рассказал в соцсетях Павел Фетисов, руководитель добровольческой пожарной дружины.
Он рассказал TagilCity.ru, что у Алексея нет родных и близких, которые бы обеспокоились его захоронением, расположенным в Бисерти. О желании быть похороненным в Бисертском ГО солдат написал еще до отъезда на СВО.
У него нет никого, один названый отец и не более. К сожалению, мы не можем найти концов, - пояснил волонтер.
Павел Фетисов о сборе средств не объявлял. Он сообщил, что намерен установить памятник на свои деньги. Но если кто-то также готов почтить память бойца — можно связаться с тагильским волонтером.
Если никто не отзовется, буду за свои средства делать памятник парню, — пояснил Павел Фетисов корреспонденту TagilCity.ru.