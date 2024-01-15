«Уральские авиалинии» проверят из-за самолета с неисправным двигателем

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
С проверкой нагрянут представители Госавианадзора, сообщает telegram-канал «Авиаторщина».
Первый недопущенный до рейса самолет должен был лететь из Екатеринбурга в Сочи в утреннее время 14 января. Когда самолет уже разгонялся перед взлетом, пилоты приняли решение об остановке. Дело в том, что один из двигателей не перешел в нужный для полета режим.
После этого воздушное судно отстранили от полетов. Его отремонтировали и вновь допустили до рейсов.
Утром 15 января самолет, по плану, должен был отправиться в Сочи, но у двигателя наблюдались хаотичные обороты. Поэтому самолет вновь не допустили до полета.
В авиакомпании рассказали, что проблема наблюдалась по топливной системе двигателя. Недочет был найден, его устраняют.
Ранее сообщалось, что воздушное судно этой авиакомпании, который в прошлом году экстренно сел в поле под Новосибирском, будут утилизировать.