«Уральские авиалинии» проверят из-за самолета с неисправным двигателем

Первый недопущенный до рейса самолет должен был лететь из Екатеринбурга в Сочи в утреннее время 14 января. Когда самолет уже разгонялся перед взлетом, пилоты приняли решение об остановке. Дело в том, что один из двигателей не перешел в нужный для полета режим.