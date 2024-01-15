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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

«Уральские авиалинии» проверят после сообщений о неисправном самолете

«Уральские авиалинии» проверят из-за самолета с неисправным двигателем

15 января 2024, 13:03
Фото: 1MI

«Уральские авиалинии» проверят после сообщений о неисправном самолете

В авиакомпанию «Уральские авиалинии» нагрянут проверяющие после того, самолет с неисправным двигателем был дважды недопущен до рейса.

С проверкой нагрянут представители Госавианадзора, сообщает telegram-канал «Авиаторщина».

Первый недопущенный до рейса самолет должен был лететь из Екатеринбурга в Сочи в утреннее время 14 января. Когда самолет уже разгонялся перед взлетом, пилоты приняли решение об остановке. Дело в том, что один из двигателей не перешел в нужный для полета режим.

После этого воздушное судно отстранили от полетов. Его отремонтировали и вновь допустили до рейсов.

Утром 15 января самолет, по плану, должен был отправиться в Сочи, но у двигателя наблюдались хаотичные обороты. Поэтому самолет вновь не допустили до полета.

В авиакомпании рассказали, что проблема наблюдалась по топливной системе двигателя. Недочет был найден, его устраняют.

Ранее сообщалось, что воздушное судно этой авиакомпании, который в прошлом году экстренно сел в поле под Новосибирском, будут утилизировать.

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#Происшествия#Проверка#Самолет#Уральские авиалинии#Пилоты#Екатеринбург#Взлет#Дарья Сорокина
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