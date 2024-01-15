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Published Сегодня, 06:40

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Updated Сегодня, 06:43

В Екатеринбурге у должника забрали машину и мотивировали его найти работу

В Екатеринбурге должник по алиментам отдал задолженность ребенку машиной

15 января 2024, 06:40
Фото: ФССП Свердловской области

В Екатеринбурге у должника забрали машину и мотивировали его найти работу

В Свердловской области приставы разыскали должника по алиментам, забрали его автомобиль и заставили его найти работу. Все это совпало с датой 16-летия ребенка должника.

По решению суда, мужчина должен был каждый месяц отправлять своей 15-летней дочери деньги. Однако он этого не делал, не имел официальной работы и не приходил на прием к приставу.

Так как на его банковские карты деньги поступали не регулярно, и для погашения задолженности в виде 970 тысяч рублей этого не хватало, пристав принял решение об аресте внедорожника марки Mitsubishi Outlander. Мужчину и машину объявили в розыск. Об этом сообщает региональное ФССП.

Выяснилось, что мужчина переехал в другой город. Его нашли, убедили прийти на прием к приставу и о необходимости найти работу.

На зарплату мужчины было обращено взыскание. После разговора в ФССП должник указал возможные адреса, где находится авто, так как отдал свою машину знакомым. Машину нашли на одной из парковок Екатеринбурга и наложили на нее арест. Внедорожник был отправлен на хранение с дальнейшей реализацией.

Ранее в Екатеринбурге приставы в обмен на оплату долга вытащили авто должника из сугроба.

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#Дети#Деньги#Трудоустройство#Розыск#Автомобиль#Задолженность#Арест#Должник#Приставы#Алименты#Внедорожник#Екатеринбург#Банковские карты#Дарья Сорокина
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