В Екатеринбурге должник по алиментам отдал задолженность ребенку машиной

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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Updated Сегодня, 06:43
По решению суда, мужчина должен был каждый месяц отправлять своей 15-летней дочери деньги. Однако он этого не делал, не имел официальной работы и не приходил на прием к приставу.
Так как на его банковские карты деньги поступали не регулярно, и для погашения задолженности в виде 970 тысяч рублей этого не хватало, пристав принял решение об аресте внедорожника марки Mitsubishi Outlander. Мужчину и машину объявили в розыск. Об этом сообщает региональное ФССП.
Выяснилось, что мужчина переехал в другой город. Его нашли, убедили прийти на прием к приставу и о необходимости найти работу.
На зарплату мужчины было обращено взыскание. После разговора в ФССП должник указал возможные адреса, где находится авто, так как отдал свою машину знакомым. Машину нашли на одной из парковок Екатеринбурга и наложили на нее арест. Внедорожник был отправлен на хранение с дальнейшей реализацией.
Ранее в Екатеринбурге приставы в обмен на оплату долга вытащили авто должника из сугроба.