В Екатеринбурге должник по алиментам отдал задолженность ребенку машиной

На зарплату мужчины было обращено взыскание. После разговора в ФССП должник указал возможные адреса, где находится авто, так как отдал свою машину знакомым. Машину нашли на одной из парковок Екатеринбурга и наложили на нее арест. Внедорожник был отправлен на хранение с дальнейшей реализацией.