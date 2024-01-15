В Североуральске домашняя собака искусала лицо почтальона

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
Пес напал на женщину-почтальона в апреле 2022 года. Тогда работница разносила почту в поселке Южный. Набросилась собака на нее около дома на улице Розы Люксембург. Пес покусал ее за лицо.
Женщина кричала и отбивалась. Помог ей коллега, который увидел все происходящее и подбежал ближе. После произошедшего пострадавшей, которую зовут Анастасия, пришлось делать прививки и проходить лечение, сообщает свердловский облсуд.
После случившегося проводилась проверка. Выяснилось, что пес породы русский спаниель — домашняя собака. Его хозяина зовут Александр. В тот день его не было дома, а собака сорвалась с цепи.
В возбуждении административного дела было отказано. Однако Анастасия обратилась в суд. Она потребовала компенсировать ей деньгами все то, что произошло.
В результате с мужчины взыскали 9 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба и еще 40 тысяч — за моральные страдания.
В последствии суд сократил сумму возмещения средств на лечение до 7 763 рублей, так как только на эту потраченную на лекарства сумму женщина смогла предоставить чеки. В общей сложности почтальон получит более 47 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле шарпей насмерть загрыз домашнюю собаку во время прогулки.