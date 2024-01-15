tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:55

Published Сегодня, 07:55

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

В Североуральске почтальон отсудила 47 тысяч за укусы собаки

В Североуральске домашняя собака искусала лицо почтальона

15 января 2024, 07:55
Фото: 1MI

В Североуральске почтальон отсудила 47 тысяч за укусы собаки

В Североуральске почтальон через суд добилась выплаты ей 47 тысяч рублей за то, что на нее напала собака.

Пес напал на женщину-почтальона в апреле 2022 года. Тогда работница разносила почту в поселке Южный. Набросилась собака на нее около дома на улице Розы Люксембург. Пес покусал ее за лицо.

Женщина кричала и отбивалась. Помог ей коллега, который увидел все происходящее и подбежал ближе. После произошедшего пострадавшей, которую зовут Анастасия, пришлось делать прививки и проходить лечение, сообщает свердловский облсуд.

После случившегося проводилась проверка. Выяснилось, что пес породы русский спаниель — домашняя собака. Его хозяина зовут Александр. В тот день его не было дома, а собака сорвалась с цепи.

В возбуждении административного дела было отказано. Однако Анастасия обратилась в суд. Она потребовала компенсировать ей деньгами все то, что произошло.

В результате с мужчины взыскали 9 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба и еще 40 тысяч — за моральные страдания.

В последствии суд сократил сумму возмещения средств на лечение до 7 763 рублей, так как только на эту потраченную на лекарства сумму женщина смогла предоставить чеки. В общей сложности почтальон получит более 47 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле шарпей насмерть загрыз домашнюю собаку во время прогулки.

Собака покусала девочку в Нижнем Тагиле на спортбазе «Спартак». Пес был с хозяевами
Узнать подробнее
Читайте также:
Массовые жалобы на гололед в Нижнем Тагиле и о том, как подполковник ГАИшника покусалВ Нижнем Тагиле собака загрызла шпица и покусала девочкуПьяный окровавленный екатеринбуржец покусал полицейского в женском монастыре
#Происшествия#Североуральск#Нападение#Собака#Почтальон#Возмещение ущерба#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
У предпринимательницы из Тагила на складе Wildberries сгорел товар на 350 тысяч
13 января, 14:14
TagilCity.ru продолжит делать замеры воздуха газоанализатором в Нижнем Тагиле
13 января, 10:04
Инструктор автошколы поймана пьяной за рулем в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:37
Мать в Нижнем Тагиле заставила своего ребенка совершить нарушение ПДД
Сегодня, 04:09
Резкое потепление до -4 градусов ожидается в Нижнем Тагиле
13 января, 17:12
Мошенники пугали проверками «от ФСБ» работников компаний в Нижнем Тагиле
Сегодня, 02:45