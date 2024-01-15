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Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Мэрия Екатеринбурга готовит план по реанимации общественного транспорта

Власти Екатеринбурга готовят новую транспортную реформу

15 января 2024, 15:05
Фото: 1MI

Мэрия Екатеринбурга готовит план по реанимации общественного транспорта

В Екатеринбурге собираются модернизировать общественный транспорт.

Вице-мэр города Рустам Галямов является куратором работы городского транспорта и теперь разрабатывает программу осовременивания этой сферы.

Как сообщает администрация города, в ближайшее время программа будет представлена жителям города. Ключевой целью станет разработка эффективной транспортной системы, учитывающей все нюансы, с которыми сталкивают горожане.

В частности, речь идет об ускорении прохода через турникеты, модернизацию дорожной сети, расширение дорог и многое другое.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге расширят трамвайную сеть за 27 млрд.

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#Транспорт#Свердловская область#Ремонт дорог#Общественный транспорт#Городской транспорт#Екатеринбург#Перекрытие дорог#Транспортные средства#Железнодорожный транспорт#Камилла Булгакова
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