Власти Екатеринбурга готовят новую транспортную реформу

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Вице-мэр города Рустам Галямов является куратором работы городского транспорта и теперь разрабатывает программу осовременивания этой сферы.
Как сообщает администрация города, в ближайшее время программа будет представлена жителям города. Ключевой целью станет разработка эффективной транспортной системы, учитывающей все нюансы, с которыми сталкивают горожане.
В частности, речь идет об ускорении прохода через турникеты, модернизацию дорожной сети, расширение дорог и многое другое.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге расширят трамвайную сеть за 27 млрд.