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Женщина из Екатеринбурга обманула пенсионеров более, чем на 6 млн рублей

Женщина из Екатеринбурга похитила у 22 людей более 6 млн рублей

15 января 2024, 06:15
Фото: 1MI

Женщина из Екатеринбурга обманула пенсионеров более, чем на 6 млн рублей

В Екатеринбурге местная жительница с 2019 по 2022 годы обманом забирала деньги у пенсионеров. Всего женщина украла более шести миллионов рублей.

Женщина входила в доверие к пенсионерам и предлагала им оформить на себя микрозаймы и кредиты. Взамен она обещала вернуть им деньги с процентами и самостоятельно платить задолженности, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Деньги екатеринбурженка брала якобы для вложения в свое дело и в финансовую пирамиду. Однако обещания, данные потерпевшим, она не выполняла.

Также горожанка предлагала пенсионерам покупать продукты питания по цене, которая существенно ниже в сравнении со стоимость аналогичных товаров в магазинах. После первого исполненного заказа она товары больше не доставляла и не возвращала деньги.

Суд приговорил подсудимую к восьми годам тюремного заключения.

Напомним, в Екатеринбурге пожилая горожанка перевела мошенникам более трех миллионов. Они убедили женщину в том, что ей нужно оплатить пошлину для получения компенсации за купленные бракованные лекарства.

Как мошенники сбивают с толку пенсионеров
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