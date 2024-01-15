Женщина из Екатеринбурга похитила у 22 людей более 6 млн рублей

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Женщина входила в доверие к пенсионерам и предлагала им оформить на себя микрозаймы и кредиты. Взамен она обещала вернуть им деньги с процентами и самостоятельно платить задолженности, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Деньги екатеринбурженка брала якобы для вложения в свое дело и в финансовую пирамиду. Однако обещания, данные потерпевшим, она не выполняла.
Также горожанка предлагала пенсионерам покупать продукты питания по цене, которая существенно ниже в сравнении со стоимость аналогичных товаров в магазинах. После первого исполненного заказа она товары больше не доставляла и не возвращала деньги.
Суд приговорил подсудимую к восьми годам тюремного заключения.
Напомним, в Екатеринбурге пожилая горожанка перевела мошенникам более трех миллионов. Они убедили женщину в том, что ей нужно оплатить пошлину для получения компенсации за купленные бракованные лекарства.