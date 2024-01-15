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Женщины и зимняя рыбалка в Нижнем Тагиле: где ловить рыбу и как подготовиться

Женщины и зимняя рыбалка в Нижнем Тагиле: где ловить рыбу и как подготовиться

15 января 2024, 08:00
Фото: 1MI
Погода не останавливает рыбаков от излюбленного времяпрепровождения. Сотни желающих поймать улов рассредоточились по водоемам Нижнего Тагила и его окрестностях. Где ловят рыбу и как готовятся к зимней рыбалке рыбаки Нижнего Тагила? О своем опыте и хобби TagilCity.ru рассказали тагильчанки.

Подготовка к зимней рыбалке в Нижнем Тагиле

О том, как проходит подготовка к зимней рыбалке, с редакцией TagilCity.ru поделилась жительница Нижнего Тагила Марина Билык. Нехарактерным для представительниц прекрасного пола хобби женщина увлеклась с детства. Рассказывает, что к рыбалке ее приучил папа. Зимней рыбалкой в Нижнем Тагиле и его окрестностях Марина увлеклась три года назад. За это время она обзавелась оборудованием и всем необходимым, чтобы с комфортом проводить время за любимым занятием.

Но прежде всего корреспондент TagilCity.ru поинтересовался, почему женщине нравится рыбалка.

Остаешься наедине с природой, отдыхает мозг от городской суеты, желание поймать рыбку поймать трофейную, увлекает, когда вытаскиваешь рыбку и радуешься своим результатам. На водоеме также компании, общение, новые знакомства по общим интересам. Зимняя рыбалка больше мужское хобби. Но все равно есть на льду женская половина, — поделилась тагильчанка.

Марина признается, что зимняя рыбалка — удовольствие недешевое. На покупку оборудования было потрачено более 60 000 рублей: это и палатка, она, кстати, самая дорогая в этом списке, и необходимое оборудование, и какие-то расходные вещи — для рыб и для самих рыбаков — еда, питье.

Палатка Марине обошлась в 25 000 рублей, пол «эва» к ней 8 500, газовый баллон с теплообменником, с плиткой 9 000, раскладушка — 4 500, освещение — 1 500, аккумулятор для света и теплообменника — 5 000, сани, чтобы все везти — 2 500, шнек — 5 000 и шуруповерт за 13 000 рублей, чтобы пробурить лунки.

Удочки оснащенные, с собой разные крючки, мормышки, лески, ящик под все это. Тоже 3 000 рублей. Плюс столик, еда с собой, рюкзаки, одежда соответствующая. Затратно, но оно того стоит, — признается собеседница.
Подготовка к зимней рыбалке в Нижнем ТагилеПодготовка к зимней рыбалке в Нижнем Тагиле
Подготовка к зимней рыбалке в Нижнем ТагилеПодготовка к зимней рыбалке в Нижнем Тагиле
Подготовка к зимней рыбалке в Нижнем ТагилеПодготовка к зимней рыбалке в Нижнем Тагиле
Подготовка к зимней рыбалке в Нижнем ТагилеПодготовка к зимней рыбалке в Нижнем Тагиле
Подготовка к зимней рыбалке в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru/Марины Билык

Подготовка к зимней рыбалке есть еще и моральная — забывать точно ничего нельзя. Поэтому Марина Билык в поездку собирается заранее и по определенному списку. Рассказывает, что ездит на зимнюю рыбалку с ночевой.

Езжу на зимнюю с ночевой, заранее все собираю с вечера. При сборах волнительно все, чтобы ничего не забыть. И не сплю долго. С утра выезжаем, — рассказала редакции TagilCity.ru тагильчанка.

Марина поделилась, что ездит на рыбалку не только в окрестностях Нижнего Тагила, но и в Челябинск и даже в Курган. Из местных водоемов предпочитает Черноисточинское водохранилище. Особенно ей запомнилась довольно экстремальная рыбалка в -27 градусов в рождественскую ночь. Марина всегда ездит в компании, потому что это удобно и безопасно.

Я одна не езжу. С компанией и веселее и удобней. В плане, по льду приходится везти сани, в них килограмм 70-100 вещей. Вдвоем комфортней и палатку устанавливать, и беседы, и вообще тепло сразу становится, хоть и на улице морозно, когда рядом и знакомые, и друзья, и родные люди, — рассказала собеседница.
Зимняя рыбалка в Нижнем ТагилеЗимняя рыбалка в Нижнем Тагиле
Зимняя рыбалка в Нижнем ТагилеЗимняя рыбалка в Нижнем Тагиле
Зимняя рыбалка в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru/Марина Билык

Еще одна наша собеседница — рыбачка Оксана Федорова, наоборот, уверена, что женщины рыбачили всегда и это у них получается довольно хорошо. Оксана, как и Марина, рыбачит с детства — к этому женщина пристрастилась после совместных выездов с папой и двумя братьями.

Увлечение рыбалкой может и необычное, но женщины всегда рыбачили и ранее. В семье нас трое детей: я и два брата, росли мы все вместе, гуляли вместе, ездили в сад — тоже все вместе. И на рыбалку с папой тоже все вместе! А потом и друзья-рыбаки появились. Рыбачек встречаю много, и они действительно хорошо ловят рыбу, — рассказала Оксана.

Тагильчанка уверена, что начинать рыбалку нужно с единомышленниками, желательно опытными. Мест для рыбалки для себя женщина открыла много и в зависимости от водоема на каждое ездит с определенным набором снастей.

Рыбачим много где и смотря какая рыбалка — летняя, зимняя, на какие снасти и каким временем мы располагаем. От этого и зависит выбор водоема. Пока для меня из ближних водоемов река Чусовая супер красивая река с множеством достопримечательностей и богатой историей! Для начинающего рыбака желательно сначала найти единомышленника, учиться рыбачить или брать уроки, навыки, если это уже бывалый рыбак.
Фото: tagilcity.ru/Оксана Ф.

Зимняя рыбалка на Нижне-Тагильском водохранилище

Каждый сезон рыбаки выходят на Тагильский пруд. Некоторые делают это едва только схватывается лед — из-за чего происходят неприятные инциденты. Сейчас, в январе, после холодов на льду безопасно, поэтому рыбаки в разных местах водоема с удовольствием «охотятся» здесь на окуней, лещей, чебаков, карасей, линьков, буффало и других рыб. В группе «Рыбалка в Нижнем Тагиле» коллеги по хобби делятся своим уловом. В разных местах он разный, но каждый раз угадать довольно сложно. Кто-то подолгу сидит у лунки без результатов, кто-то хвастается десятком и более пойманных особей.

Рыбалка в Нижнем ТагилеРыбалка в Нижнем Тагиле
Рыбалка в Нижнем ТагилеРыбалка в Нижнем Тагиле
Рыбалка в Нижнем Тагиле
Фото: Скрин из группы «Рыбалка в Нижнем Тагиле и его окрестностях»

Зимняя рыбалка на Черноисточинском водохранилище

Судя по постам в сообществе, следующим по популярности местом для ловли рыбы является Черноисточинский пруд. Там рыбаки располагаются у Соснового, у насосной, у «Чайки», у пушек, на стрелке. В январе здесь активно клюет сорожка, подлещик, окуни. Но чтобы улов был достойный, нужно много терпения — рыбаки порой жалуются на тишину под водой.

Где ловить рыбу в Нижнем Тагиле зимойГде ловить рыбу в Нижнем Тагиле зимой
Где ловить рыбу в Нижнем Тагиле зимойГде ловить рыбу в Нижнем Тагиле зимой
Где ловить рыбу в Нижнем Тагиле зимой
Фото: Скрин из группы «Рыбалка в Нижнем Тагиле и его окрестностях»

Зимняя рыбалка на Леневском водохранилище

На Леневке также активно ведется рыбалка, особенно в зимний сезон. Из популярных точек — близ Звездного и второй дамбы, заезд с Карасихи. Чаще всего рыбаки демонстрируют щук разной массы, сорожку, окуньков, преимущественно мелких.

Также популярные места — Верхне-Выйское и Исинское водохранилища. Там можно встретить плотву, лещей и других рыб.

Самые клевые места: где ловить рыбу в окрестностях Нижнего Тагила?
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