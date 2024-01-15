Женщины и зимняя рыбалка в Нижнем Тагиле: где ловить рыбу и как подготовиться

Каждый сезон рыбаки выходят на Тагильский пруд. Некоторые делают это едва только схватывается лед — из-за чего происходят неприятные инциденты. Сейчас, в январе, после холодов на льду безопасно, поэтому рыбаки в разных местах водоема с удовольствием «охотятся» здесь на окуней, лещей, чебаков, карасей, линьков, буффало и других рыб. В группе «Рыбалка в Нижнем Тагиле» коллеги по хобби делятся своим уловом. В разных местах он разный, но каждый раз угадать довольно сложно. Кто-то подолгу сидит у лунки без результатов, кто-то хвастается десятком и более пойманных особей.