Женщины и зимняя рыбалка в Нижнем Тагиле: где ловить рыбу и как подготовиться

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Updated Сегодня, 08:02
О том, как проходит подготовка к зимней рыбалке, с редакцией TagilCity.ru поделилась жительница Нижнего Тагила Марина Билык. Нехарактерным для представительниц прекрасного пола хобби женщина увлеклась с детства. Рассказывает, что к рыбалке ее приучил папа. Зимней рыбалкой в Нижнем Тагиле и его окрестностях Марина увлеклась три года назад. За это время она обзавелась оборудованием и всем необходимым, чтобы с комфортом проводить время за любимым занятием.
Но прежде всего корреспондент TagilCity.ru поинтересовался, почему женщине нравится рыбалка.
Остаешься наедине с природой, отдыхает мозг от городской суеты, желание поймать рыбку поймать трофейную, увлекает, когда вытаскиваешь рыбку и радуешься своим результатам. На водоеме также компании, общение, новые знакомства по общим интересам. Зимняя рыбалка больше мужское хобби. Но все равно есть на льду женская половина, — поделилась тагильчанка.
Марина признается, что зимняя рыбалка — удовольствие недешевое. На покупку оборудования было потрачено более 60 000 рублей: это и палатка, она, кстати, самая дорогая в этом списке, и необходимое оборудование, и какие-то расходные вещи — для рыб и для самих рыбаков — еда, питье.
Палатка Марине обошлась в 25 000 рублей, пол «эва» к ней 8 500, газовый баллон с теплообменником, с плиткой 9 000, раскладушка — 4 500, освещение — 1 500, аккумулятор для света и теплообменника — 5 000, сани, чтобы все везти — 2 500, шнек — 5 000 и шуруповерт за 13 000 рублей, чтобы пробурить лунки.
Удочки оснащенные, с собой разные крючки, мормышки, лески, ящик под все это. Тоже 3 000 рублей. Плюс столик, еда с собой, рюкзаки, одежда соответствующая. Затратно, но оно того стоит, — признается собеседница.
Подготовка к зимней рыбалке есть еще и моральная — забывать точно ничего нельзя. Поэтому Марина Билык в поездку собирается заранее и по определенному списку. Рассказывает, что ездит на зимнюю рыбалку с ночевой.
Езжу на зимнюю с ночевой, заранее все собираю с вечера. При сборах волнительно все, чтобы ничего не забыть. И не сплю долго. С утра выезжаем, — рассказала редакции TagilCity.ru тагильчанка.
Марина поделилась, что ездит на рыбалку не только в окрестностях Нижнего Тагила, но и в Челябинск и даже в Курган. Из местных водоемов предпочитает Черноисточинское водохранилище. Особенно ей запомнилась довольно экстремальная рыбалка в -27 градусов в рождественскую ночь. Марина всегда ездит в компании, потому что это удобно и безопасно.
Я одна не езжу. С компанией и веселее и удобней. В плане, по льду приходится везти сани, в них килограмм 70-100 вещей. Вдвоем комфортней и палатку устанавливать, и беседы, и вообще тепло сразу становится, хоть и на улице морозно, когда рядом и знакомые, и друзья, и родные люди, — рассказала собеседница.
Еще одна наша собеседница — рыбачка Оксана Федорова, наоборот, уверена, что женщины рыбачили всегда и это у них получается довольно хорошо. Оксана, как и Марина, рыбачит с детства — к этому женщина пристрастилась после совместных выездов с папой и двумя братьями.
Увлечение рыбалкой может и необычное, но женщины всегда рыбачили и ранее. В семье нас трое детей: я и два брата, росли мы все вместе, гуляли вместе, ездили в сад — тоже все вместе. И на рыбалку с папой тоже все вместе! А потом и друзья-рыбаки появились. Рыбачек встречаю много, и они действительно хорошо ловят рыбу, — рассказала Оксана.
Тагильчанка уверена, что начинать рыбалку нужно с единомышленниками, желательно опытными. Мест для рыбалки для себя женщина открыла много и в зависимости от водоема на каждое ездит с определенным набором снастей.
Рыбачим много где и смотря какая рыбалка — летняя, зимняя, на какие снасти и каким временем мы располагаем. От этого и зависит выбор водоема. Пока для меня из ближних водоемов река Чусовая супер красивая река с множеством достопримечательностей и богатой историей! Для начинающего рыбака желательно сначала найти единомышленника, учиться рыбачить или брать уроки, навыки, если это уже бывалый рыбак.
Каждый сезон рыбаки выходят на Тагильский пруд. Некоторые делают это едва только схватывается лед — из-за чего происходят неприятные инциденты. Сейчас, в январе, после холодов на льду безопасно, поэтому рыбаки в разных местах водоема с удовольствием «охотятся» здесь на окуней, лещей, чебаков, карасей, линьков, буффало и других рыб. В группе «Рыбалка в Нижнем Тагиле» коллеги по хобби делятся своим уловом. В разных местах он разный, но каждый раз угадать довольно сложно. Кто-то подолгу сидит у лунки без результатов, кто-то хвастается десятком и более пойманных особей.
Судя по постам в сообществе, следующим по популярности местом для ловли рыбы является Черноисточинский пруд. Там рыбаки располагаются у Соснового, у насосной, у «Чайки», у пушек, на стрелке. В январе здесь активно клюет сорожка, подлещик, окуни. Но чтобы улов был достойный, нужно много терпения — рыбаки порой жалуются на тишину под водой.
На Леневке также активно ведется рыбалка, особенно в зимний сезон. Из популярных точек — близ Звездного и второй дамбы, заезд с Карасихи. Чаще всего рыбаки демонстрируют щук разной массы, сорожку, окуньков, преимущественно мелких.
Также популярные места — Верхне-Выйское и Исинское водохранилища. Там можно встретить плотву, лещей и других рыб.